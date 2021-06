Fútbol/Selección.- Previa del Croacia - España

El corazón croata guarda la llave de cuartos



España se mide a Croacia, actual subcampeona del mundo, en un equilibrado duelo de octavos de final de la Eurocopa 2020



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol buscará este lunes en el Parken Stadium de Copenhague (18.00 horas/Telecinco) su billete para los cuartos de final de la Eurocopa 2020 ante Croacia, actual subcampeona mundial y un equipo experto y competitivo que se presenta como un complicado examen para los de Luis Enrique Martínez.



"Los croatas son puro corazón y lo dan todo por su país". Esta frase de Dani Olmo, buen conocedor del fútbol croata, puede definir lo que le puede esperar a la 'Roja' en su camino hacia recuperar parte del sitio perdido en el panorama futbolístico desde hace siete años. Los de Zlatko Dalic quizá no sean tan amenazantes como en 2018 cuando fueron capaces de llegar a la final del Mundial y con cierto menor favoritismo que su rival, pero sabe exprimir al máximo sus armas y no suele perdonar malas tardes.



España quiere estar entre los ocho mejores y volver a la que fue por momentos una 'barrera' histórica. Acostumbrada a caer en cuartos cuando se asomaba a esa ronda, ahora sería casi un alivio y un refuerzo para un combinado que desde 2014 no ha sido capaz de llegar ni siquiera ahí. Sus defensas de los títulos en el Mundial de Brasil y de la Eurocopa de Francia acabaron en la fase de grupos y en octavos ante Italia, respectivamente, y en la pasada Copa del Mundo, tampoco superó un teóricamente asequible primer cruce ante Rusia, cayendo en los penaltis.



Españoles y croatas se presentarán en el Parken con buen ánimo después de su sufrimiento para clasificarse para los octavos, algo mayor para la actual subcampeona mundial que empezó perdiendo ante Inglaterra y que también caía al descanso del segundo choque ante la República Checa. Ambos superaron con nota sus respectivas 'finales' ante Eslovaquia y Escocia y ahora pelearán por el billete con destino al Krestovski de San Petersburgo (Rusia).



Croacia acudirá a este duelo avisada del potencial de la tricampeona de Europa ya que apenas mes y medio después de su éxito en Rusia, fue arrollada por 6-0 en la Liga de Naciones en Elche, una derrota de la que se tomó la revancha en Zagreb (3-2). Aunque se le espera menos preocupada de defender que de atacar, preferirá ceder el dominio, pero sin renunciar a tener la pelota lo máximo posible, apoyado en la batuta de Luka Modric.



El '10' del Real Madrid es el líder de una selección que en esta Eurocopa ya no tiene referentes como Rakitic o Mandzukic, y que además tendrá dos bajas sensibles para este choque como el incisivo Perisic, que se lo pierde tras dar positivo por coronavirus y merma la parte ofensiva, y el veterano central Lovren, y también tiene 'tocado' a Vrsaljko. Rebic, Caleta-Car y Juranovic serían los elegidos por Zlatko Dalic.



BATALLA EN EL MEDIO



Por ello, neutralizar el impacto del juego del de Zadar será clave para reducir las dosis de sufrimiento, un trabajo que recaerá sobre el mediocampo liderado por Sergio Busquets, cuya vuelta el pasado miércoles elevó las prestaciones de la 'Roja'. El de La Badia, Koke y Pedri se perfilan de nuevo como los tres medios titulares en una bonita pelea ante el talento de Modric, la veteranía de Brozovic y el despliegue de Kovacic.



Luis Enrique no parece que, tras lo visto durante el torneo, vaya a cambiar una 'sala de máquinas' donde el centrocampista del Atlético y el joven futbolista canario han sido indiscutibles y que se debería ver favorecida por un césped en aparentes mejores condiciones que el de La Cartuja y una temperatura más agradable.



Para mejorar en el juego asociativo y tener más la pelota, se podría producir la vuelta de Dani Olmo en una parte ofensiva donde Morata debería repetir como '9' en busca de hallar el ansiado gol que aplaque las críticas y acompañado por Gerard Moreno, y, atrás, Marcos Llorente y Pau Torres pugnan con Azpilicueta y Eric García por recuperar su sitio en el once de un equipo que quiere demostrar su potencial y compensar con fútbol su aparente falta de experiencia en estas lides.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



CROACIA: Livakovic; Juranovic; Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic y Rebic.



ESPAÑA: Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata y Dani Olmo.



--ÁRBITRO: Cuneyt Cakir (TUR).



--ESTADIO: Parken Stadium de Copenhague.



--HORA: 18.00/Telecinco.