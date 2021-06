Fútbol/Euro.- Zlatko Dalic: "España no estará contenta por jugar contra Croacia"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de fútbol de Croacia, Zlatko Dalic, destacó la trayectoria ascendente de España en la Eurocopa 2020, igual que su equipo, de cara al duelo de octavos de final este lunes, donde echarán de menos a Ivan Perisic en busca del objetivo.



"España empezó con mal pie, como nosotros, pero ganaron 5-0 el último partido y están en octavos, el objetivo es siempre ganar. Les encanta tener el balón y construir su juego a partir de ahí. Tienen mucha rotación en ataque y generan espacios. Tienen calidad y jugadores jóvenes. No será fácil", dijo este domingo en la previa.



Dalic reconoció que la baja de Perisic es importante. "Será muy complicado reemplazar a Perisic pero tenemos soluciones de calidad, estoy seguro de que quien juegue dará lo mejor para ayudar al equipo. No será al mismo nivel, pero estamos bien cubiertos", confesó.



El preparador croata destacó la importancia de tener afición en el Parken Stadium de Copenhague. "Será fantástico finalmente ver muchos aficionados nuestros en las gradas. Siempre motivan y son un jugador más, espero que no les decepcionemos", dijo.



"No necesitamos mirar a los demás. Respectamos a todos, especialmente a España mañana. Ellos también saben de nuestra calidad y no estarán contentos por jugar contra nosotros. Debemos estar muy motivados para lograr el objetivo de los cuartos de final", añadió.