Fútbol/Euro.- Crónica del Bélgica - Portugal, 1-0

Bélgica destrona a Portugal en Sevilla



Thorgan Hazard da el pase a cuartos a una floja versión de los belgas



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La selección de Bélgica selló su clasificación a cuartos de final de la Eurocopa 2020 al superar (1-0) este domingo a Portugal, una vigente campeona que mereció mejor suerte que quedar apeada por un solitario gol de Thorgan Hazard en La Cartuja (Sevilla).



Un zapatazo del 'hermanísimo', ante el que pudo hacer más Rui Patricio, mandó a cuartos a una Bélgica a merced muchos minutos del rival. Eden Hazard lideró a los 'diablos rojos', aunque terminó pidiendo el cambio en los últimos minutos y Kevin De Bruyne tampoco pudo seguir tras el descanso, y lo notaron los suyos.



Portugal pensó que el partido sería para buscar la contra, con Bruno Fernandes en el banquillo, pero resultó ser quien mandó en el césped español. Los de Roberto Martínez perdieron protagonismo con el paso de los minutos y Portugal, con el del United dentro en el segundo tiempo junto a Joao Félix, tuvo las ocasiones.



Cristiano Ronaldo no fue protagonista o no supo serlo. Los de Fernando Santos echaron de menos la eficacia del hombre récord del gol, aunque el de la Juventus tuvo la primera en un lanzamiento de falta que salvó Courtois. El primer tiempo estuvo igualado, casi decepcionante para el cartel que traía el partido.



Renato Sanchez dio salida a los lusos y Eden Hazard acaparó las acciones belgas. A base de chispazos fue creciendo el equipo portugués, pero al borde del descanso, Thorgan Hazard sorprendió a Patricio con el 0-1. El Hazard que quizá no se esperaba ver en los titulares pero que sin duda tiene trabajo a sus espaldas para ganarse un hueco indiscutible en los 'diablos rojos'.



El gol se antojaba psicológico, pero lo fue más perder a De Bruyne. Bélgica se metió atrás, confiando en una contra que bien es cierto ejecuta a la perfección, y Portugal dio entrada a Bruno y Félix, pero los de Santos perdonaron una tras otra. En una buena jugada de Cristiano, Jota falló en el punto de penalti.



Courtois empezó a acumular intervenciones de mérito mientras Lukaku aparecía finalmente ya a la hora de encuentro. No lograba salir de su campo Bélgica y en el tramo final aumentó el acoso de la campeona. Guerreiro tuvo un balón al palo como la más clara y con Ronaldo en busca de convertirse en el máximo goleador de selecciones, Portugal se quedó a cero.



Después de ser tercera en el pasado Mundial, Bélgica, número uno del ranking FIFA, da otro paso en la Eurocopa, sin necesidad de su mejor versión, para citarse ahora con Italia en cuartos de final.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BÉLGICA, 1 - PORTUGAL, 0. (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES:



BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard (Dendoncker, min.90); De Bruyne (Mertens, min.48), Lukaku, Eden Hazard (Carrasco, min.87).



PORTUGAL: Rui Patricio; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho (Joao Félix, min.55), Palhinha (Pereira, min.78), Renato Sanchez (Oliveira, min.78); Bernardo Silva (Bruno Fernandes, min.55), Cristiano, Diogo Jota (André Silva, min.70).



--GOL:



1 - 0, min.42, Thorgan Hazard.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE). Amonestó a Vermaelen (min.72) y Alderweireld (min.81) por parte de Bélgica. Y a Palhinha (45+1), Diogo Dalot (min.51) y Pepe (min.77) en Portugal.



--ESTADIO: La Cartuja.