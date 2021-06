Fútbol.- Lluís Cortés no continuará al frente del Barça femenino

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Barça femenino, Lluís Cortés, no continuará al frente del equipo, al que llevó este 2021 a conquistar un triplete histórico, la próxima temporada, asegurando que se ve "con muy poca energía" para liderar el grupo después de un año "de mucho desgaste".



"Ahora mismo me siento con muy poca energía para seguir liderando este equipo. El mejor del mundo necesita a un entrenador capacitado para arrastrar, contagiar y transmitir fuerza al grupo y yo ahora mismo siento que no puedo. Ha sido un año de mucho desgaste y, la verdad y el único motivo, es el tiempo: lo desgasta todo. Lo que necesita este grupo para seguir ganando y compitiendo son diferentes cambios y tengo clarísimo que uno de ellos es que haga un paso al lado y que ponga al club y al equipo por delante de todo", declaró tras el encuentro de Primera Iberdrola ante el Eibar (9-1).



Cortés tomó el mando del banquillo culé en enero de 2019, reemplazando a Fran Sánchez. En su trayectoria como primer técnico ha logrado la primera Liga de Campeones del club, dos Ligas, dos Copas de la Reina y una Copa Catalunya. Todo en 92 partidos, de los que solo ha empatado 4 y perdido 7, con un balance de 397 goles a favor y 53 en contra.



Además, Cortés afirmó que la decisión está muy "meditada". "Desde el día siguiente de ganar la 'Champions' que le doy vueltas. Tenía claro que no quería comunicar nada hasta terminar la temporada para no cambiar ninguna dinámica que pudiera estorbar una temporada histórica. Quería llegar hasta el último día intentando ganar todos los partidos y que el equipo no se descentrara", indicó.



"Sé que esperar hasta el último día ha tenido consecuencias, de preguntas a jugadoras, a miembros de staff y de club, cuando ellos no tenían la respuesta. Sólo la tenía yo y he preferido mantenerme al margen y no dar ninguna explicación, ni indicio para no hacer más débil al grupo, que sufre una mayor repercusión mediática. Me sabe mal si esto ha podido molestar a alguien", añadió.



Además, recordó que cuando tomó el puesto de primer entrenador prometió que "no" lo dejaría "hasta que este equipo ganara la Champions". "Ha sido un periodo muy bonito para mí, en el que hemos vivido cosas muy emotivas con este grupo de gente. Conseguir este primer triplete nos ha hecho estar super contentos, pero también ha sido una temporada muy dura. Empezamos a entrenar el 10 de julio y han sido hasta hoy 353 días de mucho trabajo, esfuerzos, convivencia... con todos los condicionantes por la COVID. Y creo que esto ha hecho que haya sido una temporada de muchísimo desgaste para todos, tanto físico como emocional", apuntó.



"Sé que me voy del mejor club y equipo del mundo, pero también sé que es la mejor decisión para todos porque creo que cuando se vuelva a arrancar se necesita de ideas y energías nuevas. Es la decisión más adecuada. Sé también que no es un adiós, sino un hasta pronto. Sé que nuestros caminos con el club se volverán a cruzar en algún momento, estoy seguro. Creo que hemos disfrutado y hemos hecho disfrutar. Era el verdadero objetivo de este equipo o al menos el mío como entrenador. Estoy muy orgulloso de que así haya sido", concluyó.