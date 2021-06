Fórmula 1/GP Estiria.- Sainz: "Había ritmo de sobra para ser quinto"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que ha finalizado sexto en el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, ha asegurado que tenía "ritmo de sobra" para haber terminado la carrera quinto, pero que el desgaste del neumático delantero por rodar tras el británico Lewis Hamilton (Mercedes) le pasó factura.



"Intentamos alcanzar a Lando -Norris-, pero el problema es que he salido de boxes detrás de Hamilton y le he tenido que dejar pasar; he hecho 15 vueltas detrás de él, intentando pasarle y destrozando neumático delantero. Era un punto muy crítico de la carrera", señaló en declaraciones a DAZN tras la cita.



"Teníamos ritmo de sobra para haber llegado a Lando, pero esas 15 vueltas detrás de Hamilton, en las no sabes si pasarle destrozando neumático delantero, me han costado atacarle al final, una pena. Hoy teníamos ritmo para haber remontado del 12 al quinto", añadió.



En este sentido, el madrileño afirmó que "el ritmo de carrera está" ahí para intentar mejorar la próxima semana en el Gran Premio de Austria, que se correrá también en Red Bull Ring. "Hemos visto que en un circuito así las ruedas delanteras no sufren, aunque detrás de Hamilton sí he sufrido. Una vez que teníamos aire limpio, cuando se han parado todos con la 'soft' y me he quedado yo con la media, íbamos igual de rápidos que Pérez con el Red Bull. Había ritmo de sobra y estoy contento por ello", concluyó.