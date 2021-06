España.- Bildu envía por primera vez a su portavoz a homenaje del Congreso a víctimas con poca presencia de PP y sin Vox

08-06-2021 La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene en una rueda de prensa anterior a una Junta de Portavoces, a 8 de junio de 2021, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, Madrid, (España). POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La coalición abertzale EH Bildu ha estado representada por primera vez por su portavoz parlamentaria, en este caso Mertxe Aizpurua, en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo, en una edición en la que el PP ha optado por una presencia reducida y al que no ha acudido Vox.



Aizpurua se ha sentado en primera línea, en el banco azul reservado al Gobierno, junto al resto de portavoces de los partidos que han acudido al acto, un evento en el que no ha estado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha preferido participar en la concentración organizada por varias asociaciones de víctimas fuera del Congreso.



No obstante, el PP sí ha estado presente en el tributo que se ha rendido a las víctimas en el hemiciclo en las figuras de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, y el secretario cuarto de este órgano, Adolfo Suárez Illana.