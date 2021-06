El presidente de México dice que "el país está en calma" pese a violencia

Fotografía cedida por la Presidencia de México que muestra al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa, hoy, en Ensenada, estado de Baja California (México). EFE/ Presidencia de México /

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que el país "está en calma" y aseguró que hay gobernabilidad y tranquilidad tras las elecciones intermedias del 6 de junio, pese al aumento de violencia por disputas de cárteles.

"No hay movimientos poselectorales, de protesta, el país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad", dijo el mandatario durante una gira por la ciudad de Ensenada, Baja California en la que inauguró un cuartel de la Guardia Nacional.

Agregó que diariamente se le da seguimiento a los problemas de inseguridad y violencia en el país y de esa forma se consolidará el programa de apoyo a la seguridad pública.

"Se puede tener crecimiento económico, incluso mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero si no hay seguridad no se avanza, es fundamental", añadió.

En menos de una semana, México sumó dos masacres en los estados de Tamaulipas y Zacatecas, norte del país, debido a la creciente violencia y disputas por territorio entre grupos del crimen organizado.

El sábado pasado se registraron ataques en diversos barrios de la ciudad Reynosa, Tamaulipas, entre grupos pertenecientes al Cártel del Golfo, que dejaron 19 personas muertes, 15 civiles y cuatro eran presuntos delincuentes,

Mientras que entre jueves y viernes en el estado de Zacatecas ocurrió un enfrentamiento entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Sinaloa (CDS) que dejó al menos 18 muertos.

A inicios de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México reportó 2.963 homicidios en mayo, cifra con la que se apuntó en el mes más violento en lo que va de 2021 y uno de los 10 más sangrientos en lo que va de la Administración del presidente López Obrador, quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

México ha registrado los dos años más violentos de su historia en el primer tramo del Gobierno de López Obrador, con 34.682 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.