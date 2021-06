El Gobierno colombiano apunta a alianza entre grupos armados en la zona de atentado

Fotografía cedida el 25 de junio por la Presidencia de Colombia que muestra los impactos de bala en el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, en Cúcuta (Colombia). EFE/ César Carrión / Presidencia de Colombia

Bogotá, 27 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirmó este domingo que la guerrilla del ELN puede estar aliada con disidencias de las FARC y bandas criminales en la zona donde se cometió el atentado del pasado viernes contra el helicóptero en el que viajaban el presidente Iván Duque, dos ministros y otros funcionarios.

"Se ha recibido información de una posible alianza criminal narcotraficante entre el frente urbano del ELN y la disidencias de las FARC Grupo Residual Organizado Frente 33 con organizaciones narcotraficantes y criminales que delinquen en el Norte de Santander y tienen presencia en Venezuela", dijo Molano a la prensa.

El Gobierno colombiano no apuntó directamente a que estos grupos estén detrás del atentado, pero aseguró que cuentan con los "retratos hablados de quienes serían los responsables del atentado cometido contra el presidente de la República".

El viernes, seis disparos impactaron la aeronave presidencial cuando se aproximaba a Cúcuta, capital de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela, procedente de la localidad de Sardinata, en la región del Catatumbo.

Duque, Molano y el ministro de Interior, Daniel Palacios, así como el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, que lo habían acompañado a la visita a Sardinata, salieron ilesos del ataque al helicóptero.

"Esta investigación es un proceso priorizado con fiscales especializados en crimen organizado", aseguró en la misma comparecencia el director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, quien subrayó que 84 investigadores trabajan en este proceso y 140 equipos multidisciplinares.

Las investigaciones realizadas hasta el momento, según adelantó la Policía, revelan que "hay coincidencia balística" entre las vainillas encontradas y el fusil FAL de fabricación belga y ensamblado en Venezuela, y el fusil AK-47 incautados ayer en el barrio La Conquista, a 1,2 kilómetros del aeropuerto de Cúcuta y desde donde supuestamente se hicieron los disparos.

La región del Catatumbo, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, forma frontera con Venezuela y está compuesta por once municipios donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas de paramilitares y narcotraficantes.

La Fundación Pares, especializada en conflicto y paz, señala que desde hace unos meses el ELN consiguió el repliegue hacia Venezuela del grupo criminal Los Rastrojos, que controlaba el área urbana de Cúcuta, lo que ha permitido la entrada de otros grupos armados y que se cometan dos atentados en apenas dos semanas.

El pasado 15 de junio un carro bomba explotó en la sede de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, en la que había personal militar de Estados Unidos, y resultaron heridas 36 personas.

La guerrilla del ELN, que ha cometido atentados similares contra bases militares colombianas, desmintió en un comunicado difundido en varios de sus canales tener relación con este atentado y aún no se ha pronunciado sobre el ataque contra el helicóptero presidencial.