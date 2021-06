EEUU.- Comienza la evacuación voluntaria del edificio gemelo del que se derrumbó en Florida

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Los residentes de la torre norte del complejo residencial Champlain Tower, en la ciudad estadounidense de Surfside (Miami, Florida) han comenzado una evacuación de carácter voluntario tras el colapso del viernes de su edificio anexo, que hasta ahora ha dejado al menos cinco muertos y 156 desaparecidos.



La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) se encargará de proporcionar fondos para el realojamiento de los residentes de la torre norte, según ha explicado el alcalde de la localidad, Charles Burkett, al 'Miami Herald'.



El alcalde ha querido subrayar que la evacuación no ha sido obligatoria. "El consenso es que no queremos obligar a que nadie haga nada. Solo queremos darles opciones y que se sientan a salvo, y que sigan así", ha añadido.



No obstante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había avanzado previamente la posibilidad de forzar una evacuación temporal dado que "ambos edificios son del mismo año y están diseñados igual", aunque dejó la decisión final en manos del alcalde.



Un informe del año 2018 revelaba daños estructurales en el suelo de cemento de la piscina, así como indicios de agrietamiento en el aparcamiento del complejo residencial.



"Se observa agrietamiento y desconchado a varios niveles en columnas, vigas y muros de hormigón, así como varios desprendimientos considerables tanto en la parte superior de la rampa de acceso de entrada como en la parte inferior del suelo de la piscina", de acuerdo con el documento.



"Aunque parte de estos daños son menores, hay que reparar pronto la mayor parte del deterioro en el cemento", añade el documento, recogido por 'New York Times' y CNN.



La grieta en el cemento de la piscina estaba provocando "daños estructurales importantes" y los trabajos para su reparación no habían surtido efecto.



El informe, de Morabito Consultants, no ofrece, sin embargo, ninguna indicación de que la estructura fuera a colapsar a corto plazo, mientras los abogados de la asociación de condominios del edificio han asegurado que la estructura había sido sometida a una serie de inspecciones durante los últimos meses.