Economía.- Colombia destaca la importancia de la inversión española para potenciar su posición en Europa

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, ha destacado la importancia de la inversión española en Colombia, enfatizando que España es el principal destino de inversión de las empresas colombianas y su "puerta de entrada a Europa".



En una entrevista concedida a Europa Press, Uribe ha repasado los hitos en materia de inversión que España ha alcanzado en Colombia. Según datos del Banco de la República de Colombia, en 2020 España invirtió más de 1.811 millones de dólares (1.522 millones de euros) en el país, consolidándose como el segundo mayor inversor en Colombia solo por detrás de Estados Unidos.



"La confianza de los inversionistas españoles en nuestro país es importante por el efecto multiplicador en el resto de Europa", ha remarcado el presidente de la Cámara de Comercio.



Uribe ha resaltado la importancia de la inversión extranjera en Colombia y en particular la procedente de España, ya que genera un clima de confianza en el resto de Europa. "Lo que hace España es construir confianza para toda Europa, eso es muy relevante para nosotros", ha añadido.



Esta semana, Uribe se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, para iniciar una ruta europea que busca impulsar la presencia internacional de Colombia y reactivar su economía tras la crisis derivada de la pandemia.



En su reunión, Uribe quiso compartir los avances de la reactivación del país latinoamericano, que en el primer trimestre se anotó un crecimiento del 1,1%. Asimismo, la OCDE proyecta que la economía colombiana repuntará este año un 7,6%, el mayor crecimiento de toda Latinoamérica.



"Estamos creciendo y mantenemos expectativas interesantes a final de año", ha subrayado Uribe, quien ha querido explicar la situación que vive el país tras las protestas sociales derivadas de la propuesta de reforma tributaria del Gobierno.



"Lo que vivimos es una diversidad de fenómenos. Es un proceso democrático por una parte, lo que es comprensible, pero también vimos el abuso del ejercicio de la protesta, el vandalismo, la violencia y una serie de bloqueos que dificultaron la recuperación en mayo y aceleraron la inflación. Dificultaron la operación normal en cerca de 40 días", ha añadido.



Uribe ha cifrado entre 7 y 10 billones de pesos colombianos (1.560 y 2.240 millones de euros) las pérdidas económicas de las protestas del paro nacional que supusieron "la extensión artificial de la pandemia a través del paro".



El presidente de la Cámara colombiana ha indicado que esta pérdida "es difícil de recuperar", pero confía en la institucionalidad colombiana para impulsar la recuperación y en un sector empresarial "empeñado en acelerar el crecimiento y recuperar los empleos".



Por otra parte, Uribe ha repasado algunos de los atractivos para invertir en Colombia. Entre ellos, ha destacado la solidez de sus instituciones y del Estado de derecho, así como el potencial de inversión en sectores como energías renovables o infraestructuras.



"El atractivo de Colombia no solo está en sus instituciones, sino en la formación del talento humano, que existe, y un Gobierno que no tiene ambigüedades para atraer inversión de forma permanente", ha incidido Uribe.