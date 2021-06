27-06-2021 Colombia.- La Alcaldía de Cali accede a mantener el monumento de Puerto Resistencia, símbolo de las protestas. La Alcaldía de Cali ha anunciado su intención de conservar el monumento erigido en la plaza Puerto Rellena de la ciudad, rebautizada como Puerto Resistencia durante las movilizaciones sociales masivas de las últimas semanas. POLITICA REMUX CREATIVE COMMONS



"Quiero dejar claro que el Monumento de Resistencia en la Simón Bolívar no será destruido o retirado por nuestra Alcaldía", ha declarado el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, según recoge la prensa colombiana.



También el Director de Planeación de Cali, Roy Barreras, ha explicado que "no hay instrucción para retiro de monumento en Puerto Resistencia". "Expresión cultural comunitaria que debe ser preservada. La comunidad radicó solicitud de licencia, se estudia en el marco de la concertación con los jóvenes", ha explicado.



El país latinoamericano suma casi dos meses de movilizaciones que comenzaron en rechazo a una reforma fiscal presentada por el Gobierno de Iván Duque --ya retirada-- y escalaron para denunciar la desigualdad.



El Comité Nacional del Paro, que encabeza las protestas, anunció un cese temporal de las movilizaciones, una decisión que no obstante, "no significa que la movilización social se pare en Colombia", ya que las causas por las que los colombianos salieron a las calles el 28 de abril "se mantienen vigentes".