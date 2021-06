Castillo dice que planea mantener al actual presidente del Banco Central de Perú

El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo dijo este sábado que planea mantener al actual jefe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, quien lleva en el cargo 15 años, en caso de ser proclamado ganador de los comicios.

"Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución", dijo Castillo ante miles de seguidores congregados en la Plaza San Martín de Lima.

"Pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente, coherente, frente al BCRP. Por eso es necesario dar tranquilidad, no solo económica, sino abrir las puertas para las grandes inversiones que tienen que darse en el Perú democráticamente con las reglas claras. Por eso, sin robarle un centavo a esta patria", agregó.

Velarde, doctor en economía de 68 años, fue nombrado como jefe del Banco Central en 2006 por el entonces presidente Alan García y ha sido ratificado posteriormente por los mandatarios Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczyinski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. El BCRP es autónomo, pero su titular es designado por el gobernante.

Castillo encabezó el escrutinio final del balotaje del 6 de junio con 44.000 votos de ventaja sobre su rival derechista Keiko Fujimori.

"No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar propiedades a nadie. Es totalmente falso lo que se ha dicho anteriormente. Eso está sellado, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Seremos respetuosos de esta Constitución", declaró el maestro de escuela rural, quien participó por primera vez en un mitin con sus partidarios después de los comicios.

El candidato izquierdista también hizo en su discurso un reconocimiento de las Fuerzas Armadas peruanas, a las que militares retirados pro Fujimori han pedido que impidan que Castillo él asumir el poder.

"Saludo también de muy veraz el papel que están cumpliendo el día de hoy las Fuerzas Armadas de esta patria [...]. Por eso seremos respetuosos en un gobierno nuestro de que no serán manchados políticamente", dijo Castillo.

A la misma hora miles de partidarios de Fujimori participaron en una marcha en otro sector del centro de Lima, que fue cerrado con un discurso de su candidata.

fj/cm/gma