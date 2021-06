🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) causó furor en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 3.349.132 de interacciones entre sus followers.

Un día (yo tenía 12 años) mi papa pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas)… "Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que me las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana". le dije. "Ah ok" contestó mi papá firmando. "listo, ten". "Pero… no me vas a regañar?" pregunté. "Para qué?" "Pues reprobé…" "Pues estudia más para la próxima y ya!" dijo. Yo me le quedé viendo muy confundida. "Pero mi mamá quería que que me regañaras y me castigaras." "A ver, llámale a tu mamá y pásame el teléfono". Y le llamé… Cuando ella contestó, mi papá empezó a gritar fúrico: "No puede ser Aislinn!!! de verdad estás canija! Íbamos a ir al parque por un helado pero olvídate de eso! Matemáticas reprobadas, carajo! Qué vergüenza, te pasas!" Y colgó. Me le quedé viendo a mi papá algo asustada sin entender bien lo que había pasado. En eso el suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: "Listo! ya te regañé! Vamos por un helado!". No se qué tan "bien o mal" estuvo eso😂 pero esa y muchas más anécdotas de este estilo nunca se me olvidaron… Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio papá… Te amo con todo mi corazón





Aislinn González Derbez nació el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México. Hija del actor y comediante Eugenio Derbez y de Gabriela Michel, Aislinn se desempeña como actriz y modelo.

Estudió la carrera de Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que estudiaba actuación en el Actors Studio de Nueva York (2005-2009): allá interpretó varios papeles en cortometrajes y actuó en la obra de teatro Happy Hour. Comenzó su carrera artística como modelo a los 15 años.

Su carrera actoral inició cuando regresó a vivir a la Ciudad de México en el 2009 y tomó relevancia por sus primeras participaciones en largometrajes como Te presento a Laura (2010) dirigida por Fernando Noriega y El atentado (2010) de Jorge Fons.

Durante su corta carrera cinematográfica ha conseguido cinco papeles protagónicos en cine, los cuales fueron estrenadas en el 2012, como: El cielo en tu mirada (2012) de Pitipol Ybarra; Abolición de la propiedad (2012) de Jesús Magaña por la cual fue nominada como "Mejor Actriz" en el FICG; Yerbamala (2012) de Javier Solar; Musth (2013) de Mauricio T. Valle; y una película chilena, Tierra de sangre (2013).

También participó como protagonista en cinco series de Televisión dentro y fuera de México: en la serie para Canal Once Los Minondo (2011); en la serie de MTV Niñas mal (2011); en la serie colombiana La promesa (2012). También actuó en la serie de Televisa Ellas son.. la alegría del hogar (2010); y en la serie de Pedro Torres Mujeres asesinas (2011) en el capítulo «Marta, manipuladora» junto con la actriz Lorena Meritano.

En teatro ha actuado en la obra No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2011) escrita y dirigida por Manolo Caro.​ También participó varias veces en los programas de Eugenio Derbez Al derecho y al Derbez, XHDRBZ y Derbez en cuando.

Ha participado en videos musicales como «Estuve» y «Se me va la voz» de Alejandro Fernández, «Sólo déjate amar» de Kalimba. En 2008, actúa en la serie-web Colinas, actuando e interpretando a 'Leah', después hizo otra serie-web llamada Sweet & Spicy (2008).