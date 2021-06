AMP2.- Francia.- Le Pen no logra ninguna región en las elecciones de este domingo, según resultados preliminares

PARÍS, 27 (DPA/EP)



El partido Agrupación Nacional (AN) de Marine Le Pen no ha ganado ninguna región en la segunda vuelta de las elecciones regionales celebradas este domingo en Francia, según resultados preliminares. La nota dominante ha sido de nuevo la abstención, que ha llegado al 65,41 por ciento.



Estos datos confirman la eficacia del denominado "frente republicano", el cordón sanitario apoyado por formaciones conservadoras, de centro y de izquierda contra la ultraderecha.



Ante los resultados a pie de urna, Le Pen ha reconocido ante su partido que "no ganarán en una región" y ha denunciado "alianzas antinaturales" respecto a los partidos vencedores.



Seguidamente ha apuntado a la alta abstención en los comicios. "Cuando dos de cada tres franceses persisten en no votar, es un mensaje que debe desafiarnos", ha dicho según recoge 'Le Monde'. En este sentido ha apuntado que tiene "una cita con los franceses, a partir de este lunes, para construir todos juntos la alternancia que Francia necesita" de cara a las elecciones presidenciales de 2022.



Otra de las notas destacables de la jornada electoral es el serio revés propinado a los candidatos de La República En Marcha, el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, que no han conseguido ninguna región e incluso se puede hablar de resultados mediocres. El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, ha calificado de "decepcionantes" los resultados en declaraciones a la cadena France 2.



Por contra, los conservadores y los socialistas, aliados con la izquierda y los ecologistas, sí han conseguido el gobierno de varias regiones.



En Provenza-Alpes-Costa Azul el candidato de Agrupación Nacional, Thierry Mariani, fue el más votado en la primera vuelta de hace una semana, pero solo ha logrado un 43,62 por ciento de votos en segunda vuelta, desbancado por Renaud Muselier, que ha logrado un 56,38 por ciento de votos con el apoyo de la derecha y el centro, según los resultados recogidos por la cadena LCI.



En Altos de Francia el conservador Xavier Bertrand se ha impuesto a Sébastien Chenu (AN, 25,65 por ciento) y a Karima Delli (izquierda y ecologistas, 21,98 por ciento).



El candidato del partido conservador Los Republicanos, Laurent Wauquiez , ha ganado en Auvernia-Ródano-Alpes (55,17 por ciento) por delante del candidato respaldado por izquierda y ecologistas, Fabienne Grébert (33,65 por ciento) y a Andréa Kotarac (AN, 11,18 por ciento).



En Isla de Francia, la conservadora Valérie Pécresse habría ganado un 45,87 por ciento de apoyo, por delante de Julien Bayou (candidato de izquierda y ecologistas, 33,53 por ciento), Jordan Bardella (AN, 11,03 por ciento) y Laurent Saint-Martin (La República En Marcha, 9,58 por ciento).



En la región de Gran Este, el conservador Jean Rottner sería el más votado con un 40,3 por ciento de votos, seguido de Laurent Jacobelli (AN, 26,3 por ciento), Eliane Romani (izquierda y ecologistas, 21,22 por ciento) y Brigitte Klinkert (La República En Marcha, 12,17 por ciento).



Por último, en Nueva Aquitania, el candidato de la izquierda, Alain Rousset, ha sido el ganador con un 39,52 por ciento de votos, por delante de Edwige Diaz (AN, 19,11 por ciento), Nicolas Thierry (ecologista, 14,19 por ciento), el conservador Nicolas Florian (14,19 por ciento) y la centrista Geneviève Darrieussecq (13,01 por ciento).



La abstención ha alcanzado un 65,41 por ciento, según BFMTV, una cifra parecida a la histórica abstención del 66,72 por ciento de la primera vuelta.



La participación del 20 de junio, un 33,3 por ciento, hizo saltar todas las alarmas sobre la legitimidad política de estos comicios y la clase política ha salido en tromba a pedir participación para los comicios de este domingo.