COLOMBIAAMÉRICAMÉXICOARGENTINATENDENCIAS
Domingo 27 de Junio de 2021
CoronavirusNewsletters
Agencias

ADVISORY SOCCER-EURO-BEL-POR/FANS

Por
REUTERSJUN 27
27 de Junio de 2021

Fans gather in Seville for Belgium v Portugal

Start: 27 Jun 2021 12:00 GMT

End: 27 Jun 2021 12:00 GMT

THIS LIVE EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO BREAKING NEWS. PLEASE MONITOR FOR AN EDIT.

THIS LIVE EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO BREAKING NEWS. PLEASE MONITOR FOR AN EDIT.

THIS LIVE EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO BREAKING NEWS. PLEASE MONITOR FOR AN EDIT.

THIS LIVE EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO BREAKING NEWS. PLEASE MONITOR FOR AN EDIT.

SEVILLE - Fans gather in Seville for the Euro 2020 round of 16 match between Belgium and Portugal.

SCHEDULE:

1900GMT - Kickoff

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Spain

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

TEMAS RELACIONADOS

Reuters

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué Nacho Ambriz podría tomar la dirección técnica de un equipo español

Por qué Nacho Ambriz podría tomar la dirección técnica de un equipo español

Este es el plan para rescatar a los países pobres de la pandemia

Israel le pidió a EEUU “conversaciones directas y profesionales” para discutir el acuerdo nuclear de Irán

Nueva York celebra el Orgullo LGBTQ

“La forma en que esa mujer trató a mi personal fue despiadada”: la pelea del príncipe William con Harry

DEPORTES

Por qué Nacho Ambriz podría tomar la dirección técnica de un equipo español

Por qué Nacho Ambriz podría tomar la dirección técnica de un equipo español

Duelo de tiro libres entre Marcelo Gallardo y Alan Leonardo Díaz en la pretemporada de River Plate: el golazo del DT y la atajada del juvenil

“¡¿Por qué me decís que se va?!”: la alocada reacción del arquero de Peñarol tras sufrir un gol de atrás de mitad de cancha del otro portero

“Otra vez este idiota”: la furia de Checo Pérez por una polémica maniobre de Mazepin en el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1

Boris Becker cuestionó a Naomi Osaka: “Tienes 23 años, estás sana y tu familia está bien, ¿dónde está la p... presión?”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán hizo frente a las acusaciones de Frida Sofía pasando tiempo de calidad con Silvia Pinal y Enrique Guzmán

Alejandra Guzmán hizo frente a las acusaciones de Frida Sofía pasando tiempo de calidad con Silvia Pinal y Enrique Guzmán

Hijo de Xavier Ortiz, ex Garibaldi, en depresión a casi un año de su muerte

“Fue muy agresivo”: Aleida Núñez explicó por qué no la coronaron en evento del orgullo LGBTQ+

La youtuber Ixpanea denunció a Yayo Gutiérrez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de CDMX

Frida Sofía en la portada de reconocida revista : “Ya no me voy a callar”

TENDENCIAS

Telegram ya cuenta con opción de realizar videollamadas grupales

Telegram ya cuenta con opción de realizar videollamadas grupales

Volver al futuro: las curiosidades detrás del auto a hidrógeno que un físico argentino hizo funcionar en 1996

De chica Disney a protagonizar tapa de Elle: las claves de estilo de Olivia Rodrigo

Crecen los espacios a cielo abierto en Nueva York: entre el neón, el cemento y la pandemia

Eric Topol: “Rusia e Indonesia están experimentando sus peores tasas de mortalidad con la variante Delta”