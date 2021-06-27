ADVISORY SOCCER-EURO-BEL-POR/FANS

Fans gather in Seville for Belgium v Portugal
Start: 27 Jun 2021 12:00 GMT
End: 27 Jun 2021 12:00 GMT
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SEVILLE - Fans gather in Seville for the Euro 2020 round of 16 match between Belgium and Portugal.
SCHEDULE:
1900GMT - Kickoff
Restrictions:
BROADCAST: NONE
DIGITAL: NONE
Source: REUTERS
Aspect Ratio: 16:9
Location: Spain
Topic: Sports
Audio: NATURAL
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com