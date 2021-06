New Yorkers celebrate gay pride

Start: 27 Jun 2021 18:50 GMT

End: 27 Jun 2021 19:50 GMT

--EDITORS PLEASE NOTE: THIS LIVE IS POSSIBLE ONLY--

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES - New Yorkers celebrate gay pride with "Queer Liberation March" through city.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Arts / Culture / Entertainment

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com