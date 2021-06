A un día del partido entre Uruguay y Paraguay, Tabárez no da pistas

En la imagen, el entrenador Óscar Washington Tabárez (i) de Uruguay. EFE/Sebastiao Moreira

Río de Janeiro (Brasil), 27 jun (EFE).- A un día del encuentro que disputarán Uruguay y Paraguay por la última jornada del Grupo A de la Copa América, el entrenador de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, no quiso adelantar ninguna información sobre el once que utilizará.

"El equipo lo voy a dar cuando llegue al estadio, no quiero dar ninguna pista porque no estoy simplemente contestándole al periodista, estoy facilitando que le llegue información al entrenador del otro equipo", respondió durante una rueda de prensa virtual al ser consultado por la posible presencia de Nahitan Nández como lateral por derecha.

De igual manera contestó el entrenador cuando se le preguntó si iba a quitar del once a Federico Valverde, quien acumula una tarjeta amarilla y se perderá el encuentro de cuartos de final si recibe otra.

"Reservar jugadores por una amarilla puede ser que sí en determinadas circunstancias, puede ser que no. No tengo ninguna posición asumida desde el punto de vista teórico hasta no ver las realidades a las que me enfrento", apuntó Tabárez.

Por otra parte, el seleccionador habló sobre su rival de turno al que destacó por su buen trabajo defensivo y por su velocidad para jugar de contragolpe.

Al ser consultado por como pensaba vulnerar a la defensa paraguaya, el 'Maestro' indicó que Uruguay lo va a intentar como lo hizo en el último juego frente a Bolivia que finalizó con victoria de la Celeste por 0-2.

"Creo que por el esquema colectivo que tiene en defensa Paraguay vamos a tener más dificultades, de eso se trata el fútbol. No voy a explicar acá lo que estamos pensando, porque no hay darle ninguna ventaja. No hemos conseguido ninguna información de Paraguay, pretendemos ellos no la tengan respecto de nosotros", añadió el seleccionador.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de que Uruguay se enfrente a Brasil en los cuartos de final, algo que sucederá si la Celeste pierde este lunes.

Para Tabárez, eludir a la escuadra dirigida por Adenor Leonardo Bacchi es "una precaución" que todos quisieran tener.

"Nosotros eso lo enfrentaríamos si perdiéramos el partido, que es una de las tres posibilidades que hay en un partido de fútbol. No vamos a andar pensando en eso", puntualizó.

Uruguay y Paraguay se enfrentarán este lunes en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro por el Grupo A.

Hasta el momento, la Celeste suma cuatro unidades y se encuentra a tres de Argentina, a dos de Paraguay y a una de Chile, que tendrá jornada libre.