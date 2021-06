Timmermans: "Tenemos que asegurarnos de que Hungría vaya en otra dirección"

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. EFE/ Horst Wagner/Archivo

Berlín, 26 jun (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, instó este sábado a oponerse al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por ignorar los "valores fundamentales" de la Unión Europea (UE) y pidió un cambio político en Budapest.

"Tenemos que decir 'No a Orbán'. Tenemos que asegurarnos de que Hungría vaya en otra dirección", aseguró en un encuentro del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) que se celebra entre este viernes y sábado en Berlín.

Tras referirse al plan de recuperación y al pacto verde, Timmermans indicó que todo esto serían sólo "palabras vacías" si no se respetan los "valores fundamentales" de la UE.

El vicepresidente de la CE acusó a Orbán de tratar de "meterse en el bolsillo" los fondos europeos, para él "y sus amigos", mientras su pueblo se queda "atrás", además de "no respetar los valores fundamentales" del bloque.

Los húngaros se encuentran "en el más profundo de los problemas con este hombre", afirmó Timmermans, que animó a mostrar "solidaridad" con el pueblo húngaro.

Su ataque a Orbán sigue a una difícil cumbre europea en la que el primer ministro húngaro fue abiertamente criticado por una mayoría de sus homólogos comunitarios por la aprobación de una ley homófoba que prohíbe hablar de la orientación sexual en escuelas.

Las críticas partieron de líderes como el portugués António Costa, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron, la alemana Angela Merkel y el luxemburgués Xavier Bettel. Sólo Polonia y Eslovenia, y de alguna forma Lituania, defendieron a Hungría.

El tema siguió apareciendo a lo largo de la jornada. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata alemana Katarina Barley, consideró que no se puede estar lo suficientemente alerta con la deriva de Hungría, pero también de Polonia y Eslovenia.

"Algunos socios han abandonado las bases. Hablo de Hungría y Polonia, pero también Eslovenia está siguiendo últimamente el mismo camino. Están en juego los valores fundamentales", alertó.

PLAN DE RECUPERACIÓN

Timmermans, que participaba en una mesa redonda sobre inversiones, estaba defendiendo la importancia de una recuperación justa, sostenible y ecológica de la crisis de la pandemia.

En este acto de la cita del PSE en Berlín participó también la presidenta del grupo socialdemócrata, la española Iratxe García, que en la misma dirección, apostó por una reconstrucción en términos de "justicia", "solidaridad" e "igualdad" y por mantener los valores socialdemócratas "en un nuevo momento".

"Necesitamos esta europa ecológica, social y feminista. Está en nuestras manos poder hacerlo", dijo.

García agregó que la "transición verde no es una opción", sino la única senda viable, pero que se ha de llevar a cabo teniendo en cuenta a los más vulnerables. "Si no, la gente pensará que Europa no es la solución", advirtió.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, indicó que el acuerdo verde es "crucial" para el plan de recuperación de la UE y abogó por "concentrar las inversiones" en la "transición verde" y en "la competitividad digital".