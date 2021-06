Thomas Müller está apto para el Alemania-Inglaterra de octavos

El delantero alemán Thomas Müller superó sus problemas de rodilla y está disponible para salir de inicio el martes en Wembley en el duelo de octavos de final de la Eurocopa contra Inglaterra.

"Si tuviese un problema no me habría entrenado hoy", declaró el sábado en la conferencia de prensa de la 'Mannschaft', en su campo base de Herzogenaurach, en Baviera.

"Mi lesión en la cápsula articular no me duele y tengo la suficiente experiencia para gestionar eso. Estoy convencido de que no será un problema el martes", indicó el jugador de 31 años.

Con molestias en la rodilla desde el segundo partido de la fase de grupos, ante Portugal (4-2), Müller no saltó al terreno de juego hasta el segundo tiempo ante Hungría (2-2).

El delantero es junto al capitán Manuel Neuer el único jugador que estuvo presente en la victoria de Alemania contra Inglaterra 4-1 en octavos del Mundial de Sudáfrica-2010.

Este sábado es asimismo el 25º aniversario de la semifinal de la Eurocopa-1996 ganada a penales por Alemania ante Inglaterra en Wembley. El actual seleccionador inglés Gareth Southgate falló en aquel entonces el penal decisivo.

"Es el primer torneo del que tengo recuerdo", contó Müller, que contaba con seis años en 1996 cuando Alemania se proclamó campeona de Europa.

cpb/bvo/iga/pm