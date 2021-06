Siria.- La ONU se muestra "decepcionada" por no "lograr avances reales en la vía política" en Siria

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El enviado especial de la ONU para Siria, Geird Pedersen, ha manifestado que, a nivel general, todo el mundo se siente "decepcionado" al no "lograr avances reales en la vía política" en el país, en relación a la reforma constitucional y las elecciones futuras.



En este contexto, Pedersen ha dado a conocer una nueva propuesta para iniciar un diálogo internacional sobre Siria orientado a lograr objetivos renovados "definidos con realismo y precisión", ha detallado Naciones Unidas en un comunicado.



El objetivo es profundizar las consultas exploratorias para identificar los "primeros pasos que podrían dar los actores sirios e internacionales", ha explicado, presionando a las partes para que no solo exploren lo que piden a los demás, sino también qué acciones pueden considerar. "Siento que todos los actores clave están interesados en profundizar esta conversación", ha resaltado.



Pedersen ha afirmado que ha estado en contacto con altos funcionarios de Rusia y de Estados Unidos antes y desde la reciencia cumbre de Ginebra, así como con miembros del Consejo y Estados de la región.



Al describir las áreas donde se podrían encontrar los pasos iniciales, ha indicado en primer lugar el llamamiento a la acción sobre detenidos, secuestrados y personas desaparecidas; pide un alto el fuego y una solución al conflicto; y ha señalado que ha vuelto a involucrar al Gobierno de Siria sobre el tema, con el fin de buscar información sobre decretos presidenciales. "Una discusión paso a paso podría ayudar a desbloquear un progreso más serio", ha añadido.



"Creo que la mayoría de los sirios y la mayoría de nosotros aquí en esta cámara estamos decepcionados de que el Comité, que se ha reunido cinco veces, aún no esté trabajando rápidamente para producir resultados", ha expresado en relación con el Comité Constitucional, de quien espera una contribución importante.



Finalmente, ha subrayado su prioridad de involucrar al espectro más amplio de la sociedad civil siria en el proceso político, y ha dicho que su equipo ha lanzado el primero de varios grupos de trabajo.



"Mi propio pensamiento sigue siendo moldeado por estos encuentros con los sirios", ha expresado Pedersen, quien ha añadido que "la gran mayoría de los sirios" busca "desesperadamente" señales de que la comunidad internacional puede trabajar "unida".