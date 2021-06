Sassoli defiende ante el papa el "deber" de Europa de salvar inmigrantes

EFE/EPA/VATICAN MEDIA

Ciudad del Vaticano, 26 jun (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, se reunió hoy en el Vaticano con el papa Francisco, con quien habló de temas como el de la inmigración y "el deber" de salvar vidas en el Mediterráneo.

"Debemos dejar claro que la acogida es muy importante pero rescatar vidas lo es aún más", señaló el político italiano a su salida de la audiencia con el papa y con la que mantuvo después con su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

El presidente de la Eurocámara explicó ante los medios que con el papa habló de temas como la situación en Oriente Medio y en los Balcanes orientales, pero también sobre los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo desde el norte de África hacia suelo europeo.

"Una Europa que no salva a las personas en el mar y las deja morir no expresa humanidad. Nos estamos esforzando para llegar a una iniciativa europea para salvar gente en el mar. Necesitamos salvar a las personas, hablamos de miles, no millones", dijo.

Así se lo ha hecho saber al papa y al cardenal: "Creo que por parte de ellos hay mucho interés", afirmó.

Por otro lado, Sassoli también defendió la necesidad de reformar organismos comunitarios como la Agencia Europea del Medicamento para "encontrar la forma de apoyarlas con más vigor y capacidad" y siempre en favor de la seguridad de los ciudadanos.

"No debemos sentirnos al seguro, este es el momento en el que ni Europa ni sus Estados deben detenerse", animó.

Así, uno de los temas del momento, explicó, es qué reglas usar en el seno de la Unión Europea una vez pase la pandemia de coronavirus.

"Hemos suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que controla las políticas presupuestarias de los países miembro) hasta enero de 2023, pero no queremos volver a lo de antes, y necesitamos nuevas reglas", sostuvo.