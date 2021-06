Salas y Korda llegan igualadas a la ronda final del Campeonato de la LPGA

Las estadounidenses Nelly Korda y Lizette Salas, de ascendencia mexicana, se colocaron el sábado como líderes destacadas del Campeonato de la LPGA y se perfilan para disputarse este torneo de Grand Slam del golf femenino en la ronda final.

Salas, que arrancó la jornada a un golpe de la líder Korda, sumó seis birdies en los primeros ocho hoyos en Johns Creek (Georgia) para alcanzarla en la cabeza de la tabla.

La californiana, de padres mexicanos, firmó una tercera tarjeta consecutiva de 67 golpes en el Atlanta Athletic Club para un acumulado de 201 golpes, 15 bajo par.

"Estoy muy orgullosa de mí misma por cómo empecé y cómo mantuve esa confianza durante toda la ronda a pesar de que los putts no estaban cayendo", dijo Salas. "Estuve comprometida con cada golpe y no me sentí incómoda, algo que no decía desde hace tiempo".

Por su parte Nelly Korda, hija del extenista checo Petr Korda, también tuvo un gran arranque con tres birdies en los primeros cinco hoyos para terminar en 68 golpes y mantenerse en lo alto de clasificación.

La tailandesa Patty Tavatanakit, que este año logró su primer título de Grand Slam en el ANA Inspiration, comparte el tercer puesto con la italiana Giulia Molinaro y la francesa Celine Boutier, todas ellas a cinco golpes de las colíderes.

El último recorrido se perfila como una trepidante pugna entre dos golfistas que persiguen su primer 'Major'.

Korda, de 22 años, ha concluido hasta ahora en el podio de tres torneos de Grand Slam, incluyendo un tercer lugar compartido este año en el ANA Inspiration y otro en el Campeonato de la LPGA de 2019.

La estadounidense, hermana de la también golfista Jessica Korda y del prometedor tenista Sebastian Korda, conquistó la semana pasada su quinto título del circuito de la LPGA en el Meijer Classic.

Por su parte Salas, de 31 años, cuenta con un único trofeo de LPGA logrado en 2014 en Kingsmill (Williamsburg, Virginia).

- "Queda mucho golf" -

Salas, que el jueves reveló que ha estado batallando contra problemas de ansiedad, está completando un espectacular torneo en Johns Creek, donde no había cometido un solo bogey hasta el décimo hoyo del sábado.

"Es un 'Major'. No puedes meterlos todos", reconoció. "Cuando hice ese bogey, me dije: 'Está bien. Queda mucho golf'.

"Antes me hubiera comido la cabeza y me habría dicho muchas cosas negativas", afirmó.

Korda llegó a ir dos golpes por debajo de Salas en el ecuador de la tercera ronda pero se rehízo con un birdie en el 13º hoyo para alcanzar a su rival.

"Lizette estaba metiendo algunos muy buenos. Me dije a mí misma que tenía que acertar para seguir su ritmo", recordó Korda. "Me dije que debía ser paciente. Queda mucho golf. Todavía hay 18 hoyos más".

Korda pasó por un último susto en el 15, donde llegó a gritar "agua" tras golpear desde el tee pero salvó por poco la amenaza.

"Hay mucha agua aquí, y muchos golpes de salida realmente difíciles", dijo Korda. "Si te equivocas por poco, estás en el agua".

Ambas jugadores cerraron con hoyos en par para citarse a la emocionante última jornada del domingo.

- Resultados de la tercera ronda del Campeonato de la LPGA (par-72):

201 - Nelly Korda (USA) 70-63-68, Lizette Salas (USA) 67-67-67

206 - Patty Tavatanakit (THA) 70-71-65, Giulia Molinaro (ITA) 70-70-66, Celine Boutier (FRA) 73-64-69

208 - Dottie Ardina (PHI) 70-70-68

209 - Esther Henseleit (GER) 71-68-70, Madelene Sagstrom (SWE) 70-68-71

210 - Lin Xiyu (CHN) 69-71-70, Kim Hyo-joo (KOR) 71-69-70

211 - Yealimi Noh (USA) 69-72-70, Austin Ernst (USA) 71-69-71

js-gbv/ma