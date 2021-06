Preguntamos a Pilar Rubio por el futuro de Sergio Ramos

26-06-2021 PILAR RUBIO. MADRID, 26 (CHANCE) Sergio Ramos quería renovar por dos años más en el Real Madrid, pero sin embargo, su equipo, con el que ha cosechado sus mayores éxitos le ofertaba un año... el futbolista lo meditó y terminó aceptando la oferta, lo que no sabía es que era demasiado tarde y lo que en un primer momento se contó como una 'salida' más bien parece una invitación a irse por haber tardado más tiempo del que debía en pensarse la oferta. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Sergio Ramos quería renovar por dos años más en el Real Madrid, pero sin embargo, su equipo, con el que ha cosechado sus mayores éxitos le ofertaba un año... el futbolista lo meditó y terminó aceptando la oferta, lo que no sabía es que era demasiado tarde y lo que en un primer momento se contó como una 'salida' más bien parece una invitación a irse por haber tardado más tiempo del que debía en pensarse la oferta.



Ahora su futuro está en el aire y lo cierto es que han sido muchos los fans que se han revelado contra todo por esta 'salida' injusta de uno de los mejores jugadores de la historia. Hemos hablado con Pilar Rubio de las últimas informaciones de su marido y parece que la presentadora de televisión va a seguir en su línea de no hablar de su vida privada y muchos menos de la de Sergio Ramos.



Con una contestación de lo más cortante, Pilar Rubio ha querido poner fin a las preguntas de la prensa sobre el futuro de su marido: "No puedo hablar de ese tema" eso sí, la colaboradora de televisión ha afirmado que ambos se encuentran bien: "Sí, todo muy bien".



Pero... ¿por qué Pilar Rubio no puede hablar del futuro de Sergio Ramos? Quizás haya algunas ofertas encima de la mesa y por eso no quiere desvelar que gestiones está teniendo su marido para afianzar su futuro profesional o por el contrario, la colaboradora quiere seguir manteniendo la discreción en su vida personal.