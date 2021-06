Perú.- La Justicia de Perú rechaza por deficiencias el recurso de Fujimori para acceder a las listas de electores

Un juzgado de Lima declara "inadmisible" la solicitud y da un plazo de tres días a Fuerza Popular para subsanar los errores



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Justicia peruana ha rechazado por deficiencias el recurso de 'habeas data' presentado por la candidata a la Presidencia de Perú por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para acceder a las listas de electores de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en los que ha denunciado "fraude".



El 11º Juzgado Constitucional de Lima ha declarado inadmisible el recurso interpuesto por la formación de la aspirante conservadora contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido a que la solicitante, la excongresista Milagros Tayakama, se ha presentado como representante del partido pero no ha acreditado dicha condición, informa Agencia Andina.



"De la revisión de la demanda y anexos presentados se aprecia que la recurrente (Takayama) indica ser la representante del partido político Fuerza Popular, lo cual, no acredita formalmente, al no presentar documento alguno que sustente su dicho", ha indicado el juzgado.



Asimismo, ha recordado que de acuerdo al Código Procesal Constitucional, todo recurso debe mostrar la firma del demandante y la del abogado y, en este caso, la rúbrica digital de la demandante no está validada.



De este modo, ha solicitado que la demandante "legalice" su firma y presente un escrito en el que ratifique que se encuentra firmando la demanda, así como ha dado un plazo de tres días a Fuerza Popular para solucionar estas deficiencias.



El partido de Fujimori ha demandado a la Justicia que se ordene a la ONPE que le entregue una copia certificada y un disco de las listas de electores usadas en las mesas de votación de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio.



Esta petición se ha realizado en el marco de sus denuncias de "irregularidades" en el proceso, aludiendo que hay "un número elevado de actas de votación que han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en sus mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal y material", recoge 'El Comercio'.



"Resulta ineludible, pertinente y totalmente necesario que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda verificar y contrastar la lista de electores al momento de resolver las observaciones advertidas por la propia ONPE, pues ello permitiría conocer con exactitud cuántos electores verdaderamente sufragaron en una mesa y así evitar que se declaren nulos todos los votos de una mesa electoral", ha indicado la formación en el recurso de 'habeas data'.



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a al izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.



Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.



Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.