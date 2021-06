Paraguay se prepara para postergar la entrada de la variante delta plus

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 26 jun (EFE).- Paraguay se prepara para elaborar nuevas medidas que posterguen la entrada de la variante delta plus de coronavirus, con una mutación adicional a la que presenta la Delta original, y que ya se ha detectado en otros países de la región.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, advirtió este sábado, durante su intervención en el programa "La Lupa", de Telefuturo, que la variante delta plus va a ingresar en Paraguay, y el objetivo de las autoridades sanitarias es retrasar su ingreso en el país.

"Tenemos que prepararnos porque nos va a entrar. El tema es postergar lo más posible la entrada y diseminación de esa variable para que cuando entre nos encuentre, por lo menos, mayoritariamente inmunizados. Ya hay en Brasil, Argentina, Chile y Perú. Solo Bolivia, Uruguay y Paraguay no tienen", expresó.

Para ganar tiempo, Vigilancia de la Salud estudia imponer una cuarentena de una semana a todos los viajeros que lleguen a Paraguay desde Estados Unidos, como ya se hace con las personas que entran desde Brasil.

Sequera anunció que la propuesta se oficializará entre el lunes o el martes de la próxima semana.

"Las personas que estuvieron en Estados Unidos por más de 24 o 48 horas, además del PCR, deberán hacer una cuarentena de por lo menos 7 días, que es lo que pedimos también a los de Brasil", agregó.

Paraguay, con poco más de 7 millones de habitantes, acumula 415.320 contagios, 12.215 fallecidos y 357.368 recuperados desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país.