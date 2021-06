Nicaragua.- México pide que se respeten las libertades y cesen las detenciones de opositores en Nicaragua

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamamiento al respeto de las libertades y el cese de los encarcelamientos y la represión hacia opositores nicaragüenses.



"Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y no encarcelar, que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones", ha expresado el presidente en una rueda de prensa, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.



En esta misma línea, ha resaltado la necesidad de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía para impedir que, aquellos que están "acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países", tengan "pretextos o excusas para entrometerse".



"Ojalá en Nicaragua, Colombia y Perú se resuelva todo por la vía pacífica y que constituyan gobiernos democráticos, libres, con la legalidad y la legitimidad suficiente, sean la de la tendencia (política) que sea", ha añadido.



Preguntado por la detención de candidatos opositores en Nicaragua, a cinco meses de la celebración de elecciones presidenciales, López Obrador ha subrayado que la política exterior de México prohíbe la intervención en asuntos propios de otros países, aunque sí apuestan por la defensa de los Derechos Humanos.



"Sí podemos opinar de manera muy respetuosa: consideramos que se deben garantizar las libertades y que no debe haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua ni en Colombia ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza", ha aseverado el mandatario mexicano.



Por otro lado, también ha señalado que en su país debe darse espacio a "verdaderos demócratas" para que ocupen puestos en los organismos electorales, y no a quienes cometen fraudes guiados bajo supuestos argumentos patriotas.



Para el presidente, cuando los segundos ocupan cargos en entes electorales se pueden dar situaciones de veto y, por tanto, de "fraude patriótico".



"Gana un candidato que, según ellos es populista o es comunista, entonces 'no, no hay que aceptarlo'. Está permitido, según ellos, hacer un fraude patriótico porque el candidato que ha ganado es un peligro para el país", ha ejemplificado.