Nadie pudo con Viñales. Márquez a la primera clasificación

Assen (Países Bajos), 26 jun (EFE).- El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) mantuvo su hegemonía al término de la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en el circuito de Assen, en los que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no logró el pase a la segunda clasificación directa y deberá pasar por la primera.

Viñales rodó en 1:32.336, a escasamente tres décimas del récord absoluto del circuito que, desde 2019, ostenta el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) con 1:32.017.

Como Viñales, también lograron el pase a la segunda clasificación directa los españoles Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), Joan Mir (Suzuki GSX RR) y Alex Rins (Suzuki GSX RR), el propio Fabio Quartararo, el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21).

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) fue la primera sorpresa de la sesión al rebajar su registro en alrededor de medio segundo, lo que le permitió pasar de la décima a la cuarta plaza -que ocupó al final de la tanda-, superando al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y sólo por detrás de los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), pero la tanda no había hecho más que comenzar.

Las previsiones meteorológicas, que dan lluvia a partir del mediodía, forzaron las estrategias de todos los equipos, sabedores de la necesidad de conseguir cuanto antes un mejor tiempo para la clasificación oficial, lo que además de registrar numerosos cambios en la tabla de tiempos también provocó algunos errores.

El primero de ellos fue el del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que se fue por los suelos en la curva siete, sin consecuencias para su integridad física, pues regresó al taller por su propio pie para continuar con la segunda moto.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Fabio Quartararo fueron los siguientes en rebajar sus tiempos, aunque para permanecer en la misma posición del primer día, sexto y quinto, respectivamente, si bien en su siguiente vuelta el francés volvió a "arañar" unas milésimas a su tiempo que le auparon al tercer puesto provisional, que fue el segundo al final.

Maverick Viñales volvió a demostrar su adaptación al trazado neerlandés al ser el primero en romper la barrera del minuto y 33 segundos al rodar en 1:32.848 primero y después en 1:32.686.

No fue el único, pues tras él lo hicieron todos los pilotos que lograron el pase a la segunda clasificación directa, pero el oficial de Yamaha, aún fue capaz de rodar más rápido al establecer un mejor tiempo de 1:32.336, con Quartararo a más de dos décimas de segundo, Joan Mir (Suzuki GSX RR), a cuatro, Oliveira a cinco, Bagnaia a seis, y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), sexto como el último de los pilotos que bajó hasta el 1:32.

Se quedaron fuera de la segunda clasificación directa, además de Marc Márquez, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), segundo en la provisional por puntos del mundial, Alex Márquez (Honda RC 213 V), Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), entre otros.