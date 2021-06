Líder chavista niega temer una posible observación de la UE en elecciones

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 25 jun (EFE).- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este viernes que no teme a la posible observación de la Unión Europea (UE) de las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre en Venezuela.

"Nosotros no le tenemos miedo a que venga nadie, aquí hay acompañantes en todas las elecciones. El que se ha negado es la Unión Europea y se ha negado porque la Unión Europea ha estado al lado de la agresión de EE.UU. contra Venezuela, de manera absurda, pero ellos solo obedecen lo que Estados Unidos diga o haga", dijo.

En una rueda de prensa, remarcó que no tiene "miedo" a que venga la misión porque el chavismo no le hace "trampa a nadie".

Sin embargo, aseguró que van a las elecciones "con la intención revolucionaria de ganarlas", si bien afirmó que su partido no va "a perder porque sí".

El número dos del chavismo hizo hincapié en que todo el que quiera venir a observar el proceso electoral en noviembre es "bienvenido", pero que debe tener claro que no va a llegar a dar "órdenes".

"Ojalá aprendan a hacer elecciones también (...) por ejemplo, aquí no elegimos rey, por decir algo, no elegimos reyes aquí, hay en otros (países) donde designan reyes y nadie dice nada y se llaman democracia", concluyó.

El 21 de junio, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció el envío de una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación para las próximas elecciones locales y regionales de noviembre, tras apreciar una "posible apertura política" en el país.

"En Venezuela hay una posible apertura política", indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

"Voy a mandar una misión técnica de evaluación para ayudar a considerar si se cumplirían las condiciones para enviar una misión de observación a las elecciones en noviembre", señaló.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó el 22 de junio que una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en las elecciones regionales y locales en el país andino será "bienvenida".

En esta misma jornada, el Consejo Nacional Electoral dijo que la misión técnica de la UE llegará al país caribeño el 6 de julio.