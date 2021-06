Las 5 fotos de Salma Hayek Pinault que arrasan en Instagram

Salma Hayek Pinault (@salmahayek) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagramque ponen de manifiesto su popularidad en Internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 1.326.117 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares fueron:





Tacos. The passion that never left me. If only I could still eat ten of them without consequences Tacos la pasión qué nunca me abandona. Ojalá todavía pudiera comerme diez sin pagar las consecuencias #tacosdecochinita #coatzacoalcos #tbt





Today I am combining a #tbt picture with very recent news, because this image represents how surprised and happy I was a few minutes ago when my team showed me the announcement that I am getting the star ⭐️ in the Hollywood walk of fame! Thank you to the fans for their support through the years. Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella ⭐️ en el paseo de la fama de Hollywood! Hace unos minutos Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años. #hollywoodwalkoffame @hwdwalkoffame





😬 first I forgot to post this yesterday then I posted it today but with no sound. Sorry 😣 let’s see if I got it right this time. Primero se me olvidó poner este video ayer luego lo puse hoy pero sin sonido. Espero que por fin funcione 💋 @hitmansbodyguard #1 #boxoffice





#sundayvibes





#behindthescenes 🕊💚 @instylemagazine @charlottehadden @mrchrisbagley @samranger @miguelmartinperezldn @sofiaschwarzkopftilbury @katewilliams0n

Salma Valgarma Hayek Jiménez es una actriz mexicana que nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Durante su juventud, Salma se mudó a la Ciudad de México, en donde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, a finales de la década de los ochenta.

Su primera aparición en la pantalla chica fue en la telenovela Un nuevo amanecer, en 1988. Sin embargo, su gran debut fue un año después, cuando protagonizó Teresa. En 1991, la veracruzana se mudó a Los Ángeles para abrise camino en Hollywood y en 1995 estenó la película El callejón de los milagros, actuación que le valió una nominación al Ariel en la categoría de Mejor Actriz. Ese mismo año, Hayek trabajó en la película Desesperado del director Robert Rodríguez y un año después, apareció en la película Del crepúsculo al amanecer, del mismo director.

En 2002, Salma produjo y protagonizó la película Frida, en la cual dio vida a la pintora Frida Kahlo, papel que le valió una nominación al Óscar en categoría de Mejor Actriz.

En su faceta de productora, Salma fundó Ventanarosa en 1999, casa productora que en 2019 estrenó la serie Monarca en Netflix, de la cual se estrenó una segunda temporada en 2021. Asmismo, en 2021 Salma estrenó la película Bliss, un drama de ciencia ficción en el que comparte créditos con el actor Owen Wilson.