La variante Delta se sigue expandiendo en Perú, con dos nuevos casos

Una trabajadora de la salud atiende un paciente con covid-19 dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal en el Callao (Perú). EFE/ Luis Ángel González/Archivo

Lima, 26 jun (EFE).- La variante Delta del coronavirus continúa expandiéndose en Perú después de que las autoridades sanitarias hayan detectado el tercer caso en la sureña región de Arequipa y el primero en la capital Lima.

Así lo anunció este sábado el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que elevó a cuatro los casos confirmados la variante Delta en el país.

El titular de la cartera de Salud precisó que los dos nuevos pacientes de la citada variante no tienen relación con los dos anteriores, lo que hace suponer a las autoridades que hay más casos en el país que aún no han sido detectados.

Ugarte indicó que el caso encontrado en Lima está aislado en su domicilio del populoso distrito de Comas, en el norte de la capital peruana, donde se ha hecho un cerco epidemiológico con sus familiares, que de momento no presentan evidencia de contagio.

"Se sigue investigando, no solo en Arequipa y en Lima, sino en el resto del país porque es de suponer que esta variante delta está en expansión", señaló Ugarte.

El primer caso de esta variante en Lima llega cuando a comienzos de esta semana se flexibilizó el toque de queda nocturno, que se redujo a cinco horas, desde las 23.00 a las 4.00.

El ministro recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido que la variante delta, detectada originalmente en la India, "podría causar una nueva ola a nivel internacional".

"Nosotros estamos prevenidos. Estamos haciendo todo lo necesario para producir un cerco y evitar que se expanda", apostilló Ugarte.

Los dos primeros casos de la variante Delta en Perú fueron detectados en Arequipa, en coincidencia con un alza de los contagios en esta región mientras en el resto del país la incidencia del coronavirus es descendente.

El primer caso fue hallado en una mujer que había tenido contacto con un caso sospechoso de covid-19 sin que ninguno de los dos hubiese viajado previamente al extranjero.

Producto del aumento de casos en esta región del sur del país, está suspendido desde el lunes el transporte interprovincial de pasajeros, tanto para vuelos como para autobuses.

En total, Perú reporta más de dos millones de casos sintomáticos confirmados por la pandemia del covid-19 y más de 191.000 fallecidos, lo que hace que sea el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad.

Hasta ahora se han aplicado más de siete millones de vacunas, lo que hace que casi tres millones de personas tengan ya las dos dosis correspondientes, en un proceso donde actualmente se está inmunizando a las personas de 50 a 59 años.