La moda al servicio del baile, la alegre propuesta de Arturo Obegero

Vista de la presentación del diseñador asturiano Arturo Obegero en el Palacio de Tokio este sábado, donde mostró su colección primavera-verano 2022 dentro de la Semana de la Moda de París.- EFE / María Díaz Valderrama

París, 26 jun (EFE).- El diseñador español Arturo Obegero presentó este sábado en París su colección primavera-verano 2022 dentro de la Semana de la Moda Hombre bajo el lema "Antonio Gades y Pina Bausch se van de fiesta", con el que transformó su sastrería y sus sensuales vestidos en un uniforme de baile.

El creador asturiano, de 27 años, que se estrenó en París hace apenas año y medio con sus diseños confeccionados a mano en su apartamento, mostró la evolución de su trabajo pero manteniendo las bases: silueta alargada con pantalones de talle alto, chaquetillas cortas y blusas fluidas.

"La historia se repite, es un bucle, y después de un momento de crisis siempre viene la creatividad, el querer estar todos juntos y disfrutar de la vida. Quiero ayudar a ver la luz a final del túnel", explica en una entrevista con EFE desde el Palacio de Tokio, donde presentó este sábado su colección.

Pese a que las restricciones sanitarias son cada vez más ligeras en Francia, la inestabilidad de la situación ha llevado a la mayoría de marcas de moda a optar por presentaciones virtuales en esta temporada, como ha sido el caso de Obegero.

Su colección, "Euforia", fue revelada a través de la plataforma de la Federación francesa de Alta Costura y Moda en un vídeo que muestra de la mañana a la noche la vida en un estudio de danza.

Sin embargo, Obegero quiso tener un pequeño encuentro con el público y organizó un improvisado baile junto a un puñado de modelos en el Palacio de Tokio, museo de arte contemporáneo de París.

"He trabajado con referencias de los años 1920, del verano del amor, de los años 80... períodos de efervescencia después de momentos oscuros", dijo.

Sus trajes de talle alto se reinterpretan en versión de seda en burdeos y a rayas, sus célebres camisas de seda con mangas fluidas -llamadas camisa Pedro- se llevan con pantalones acampanados en el mismo color, un básico que siempre repite y que ha sido bautizado en honor al bailarín Antonio Gades.

En él volvió a pensar en esta ocasión, así como en la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch.

"La referencia de esta colección ha sido pensar que Antonio Gades y Pina Bausch salían de fiesta. Necesitamos alegría y salir de fiesta, que es lo que nos toca", reivindica.

Obegero introdujo en esta temporada chalecos a modo de corsés, camisas y vestidos con transparencias y lentejuelas y el top Príncipe, una mezcla de corsé y telas drapeadas inspirado en la Antigua Grecia.

Todas las prendas están concebidas para ambos sexos y han sido realizadas a partir de tejidos que recupera de restos de grandes marcas de costura.

Además, una joya de esta colección es un top realizado a partir de cristales de botellas encontrados en la playa, que recolecta desde pequeño y cuya colección ha sido ampliada con la ayuda de los niños de su pueblo, Tapia de Casariego.

"Les pedí que me ayudaran a recogerlos para convertirlos en una prenda. Me parece poético pensar que la contaminación que creamos puede volver a nosotros como piedras preciosas", comenta.