La Italia LGBT sale a la calle para exigir la ley contra la homofobia

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Roma, 26 jun (EFE).- El colectivo LGBT de Italia salió hoy a la calle en diferentes ciudades del país, como Roma o Milán, por el Día del Orgullo y para pedir la aprobación de un proyecto de ley contra la homofobia, rechazado por la derecha y el Vaticano.

En la capital italiana se convocó una manifestación mucho más breve que las del pasado, a causa de la pandemia: transcurrirá entre Plaza Vittorio Emanuele y la de la República, no habrá carrozas y la gente deberá llevar mascarilla y estar separa entre sí.

En Milán, la ciudad más cosmopolita del país, se organizaron actos sueltos, como una manifestación en bicicleta con los colores del arcoíris, pero el evento central fue un debate político bajo el Arco de la Paz, a dos pasos del centro, en el Castillo Sforza.

Al acto acudió el diputado del Partido Demócrata (PD) y activista Alessandro Zan, promotor de un proyecto de ley con el que quiere introducir como delito de odio las discriminaciones sexuales, de género o por una discapacidad, entre otras cosas.

El texto es rechazado por la derecha, alegando que coartaría la libertad de expresión, pero también por el Vaticano, que cree que atentaría contra la libertad de magisterio que le otorga el Concordato firmado con Italia desde 1929 y renovado en 1984.

La postura del Vaticano, trasladada formalmente a la diplomacia italiana por escrito, ha sido vista como una injerencia por los partidos más progresistas pero también por el colectivo LGBT.

Como protesta, las organizaciones "All Out" y "Change.org" proyectaron en la noche del jueves gigantescas banderas arcoíris en los principales monumentos de Roma, como el Coliseo, sobre los Foros Imperiales, la Scala Santa o la Pirámide Cestia.

De este modo exigieron al Parlamento la aprobación de la Ley Zan "inmediatamente", una petición ya firmada por más de 570.000 personas en la plataforma de internet.

La artista urbana Laika ha pegado un poster cerca de la plaza de San Pedro del Vaticano en el que retrata a dos soldados de la Guardia Suiza, la del papa, besándose con un corazón con los colores del arcoíris de fondo: "Ama al prójimo", ha escrito en sus redes.

El proyecto de ley fue aprobado el pasado 4 de noviembre en la Cámara de los Diputados y en los últimos meses ha permanecido bloqueado en una comisión del Senado presidida por la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.

En el sistema de bicameralismo perfecto las leyes deben ser aprobadas por ambas cámaras. En el Senado contaría con la mayoría de partidos, desde los Demócratas, al Movimiento Cinco Estrellas o la izquierdista Libres e Iguales o miembros del Grupo Mixto.

También lo apoya la Italia Viva de Matteo Renzi, si bien está abierto a modificar partes del texto, lo que pospondría su aprobación, pues tendría que ser estudiado de nuevo en su versión modificada en la Cámara de los Diputados, algo que el colectivo no quiere.