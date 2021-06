Jonathan Caicedo prefiere correr con el EF a competir con Ecuador en Tokio

Fotografía de archivo del ecuatoriano Jonathan Caicedo en el podio al ganar la tercera etapa del Giro de Italia el 5 de octubre de 2020 en Sicilia (Italia). EFE/LUCA ZENNARO/Archivo

Tulcán (Ecuador), 26 jun (EFE).- Jonathan Caicedo desistió de reforzar la selección de Ecuador en los Juegos Olímpicos para competir con el Education First estadounidense por considerar que "la trayectoria con el equipo es mucho más importante" para su futuro en el ciclismo y su "sostenibilidad en este deporte".

"He decidido no asistir a las Olimpiadas de Tokio porque tengo otras situaciones por las cuales debo organizar mi calendario con el equipo. Es muy lamentable no ir con ellos, pero creo que tengo un poco más de presión en cumplir mi deber con el equipo", dijo en entrevista con Efe.

Así puso punto y final a las interpretaciones sobre esa espinosa decisión, que llevó al COE a pedir a Jonathan Narváez (Ineos) acompañar en los Juegos a Richard Carapaz, de su mismo equipo.

"Es mucho más importante para tener mi futuro, mi sostenibilidad en este deporte, así que estoy al cien por cien aplicado por el fin de temporada y esperemos que lo hagamos de la mejor manera", abundó Caicedo sobre su trayectoria con el EF Nippo.

Caicedo, de 28 años, abandonó del Giro de Italia el 19 de mayo tras sufrir una caída en el primer tramo de tierra de la undécima etapa, entre Perugia y Montalcino.

"Una caída normal, gracias a Dios sin percances. Aquí estamos nuevamente, he hecho una muy buena recuperación", dijo Caicedo, quien garantizó estar listo para volver a "comerse las carreteras en la bici".

CRÍTICAS A ORGANIZACIÓN INTERNA

Caicedo coincidió parcialmente con su compatriota Carapaz, quien este mes arremetió contra los dirigentes del ciclismo de su país por la falta de previsión para organizar campeonatos nacionales.

El ganador del Giro de 2019 consideró entonces que Narváez era quien debía estar en el equipo olímpico ecuatoriano.

Carapaz se lamentó de que no existan competiciones a nivel nacional para el que es uno de los deportes más pujantes del país andino, con él como máximo exponente pero también con otros ocho corredores en equipos internacionales.

"En parte coincido con lo que Richard Carapaz ha mencionado. Quiero recalcar que nosotros los deportistas, los ciclistas necesitamos un calendario programado para tener y planificar nuestros entrenamientos".

Caicedo propuso que a finales de año se debería tener listo un calendario con las competiciones previstas para el siguiente año y que los ciclistas puedan gestionar así los permisos con sus respectivos equipos

Convencido de que en el país hay talento deportivo, advirtió: "Si no hay apoyo, no vamos a descubrir nunca el talento en estos chicos".

LA MIRADA PUESTA EN EUROPA

La emoción y adrenalina por el ciclismo que corren por las venas del corredor, las heredó de su padre, quien le inspiró para entrarse en la provincia del Carchi, cuna de ciclistas y situada en el norte del país en la frontera con Colombia, donde hay rutas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Caicedo inició su carrera ciclística a los 15 años, pero fue a los 20 cuando comenzó a correr en forma profesional, y participó junto a Carapaz como parte del equipo sub'23 denominado "Coraje Carchense".

Ahora, a sus 28, defiende los colores del estadounidense EF, de la categoría de la Unión de Ciclistas Internacionales World Team.

En su especialidad de ruta ganó una de las etapas del Giro de Italia el año pasado y, en 2018, ocupó el segundo lugar, detrás de Carapaz en la Vuelta a Asturias.

Además, en agosto de 2018 ganó la Vuelta a Colombia como líder del Team Medellín.

La caída en el Giro no ha mermado los ánimos de Caicedo, que se prepara para el final de la temporada en Europa, adonde se desplazará en julio próximo donde se vienen competiciones como la de San Sebastián y la vuelta a Burgos, ambas en España.

"Estamos en la nómina de borrador para estar en la vuelta a España", dijo al asegurar que se prepara de la mejor manera para ganar un cupo para estar en la vuelta a España.

Xavier Montalvo