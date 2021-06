Johnson & Johnson pagará 230 millones de dólares a Nueva York por la crisis de los opiáceos

La fiscal general neoyorquina, Letitia James, EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 26 jun (EFE).- La farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) ha acordado pagar 230 millones de dólares al estado de Nueva York para resolver una demanda de la Fiscalía por su responsabilidad en la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.

Según anunció este sábado la fiscal general neoyorquina, Letitia James, el pacto implica que J&J suspenda en todo el país la producción y las ventas de sus productos opiáceos, que son altamente adictivos, y que haga pagos a ese estado durante nueve años.

La fiscal interpuso en marzo de 2019 una extensa demanda a varias fabricantes y distribuidoras, y este acuerdo con J&J, una de ellas, se ha producido unos días antes de que comience el juicio.

En un comunicado aparte, J&J subrayó que quedará fuera del proceso de la Fiscalía neoyorquina que comienza en un tribunal del condado de Suffolk el lunes, pero sigue enfrentando demandas en otros puntos del país.

"La epidemia de los opiáceos ha destrozado innumerables comunidades en el estado de Nueva York y el resto de la nación, dejando adictas a los peligrosos y mortales opioides a millones de personas", declaró en la nota James.

Se calcula que en las dos últimas décadas, esta crisis ha matado casi medio millón de estadounidenses.

"Johnson & Johnson ayudó a alimentar este incendio, pero hoy se comprometen a dejar el negocio de los opioides no solo en Nueva York, sino en el país entero. Los opioides ya no serán fabricados o vendidos en EE.UU por J&J", agregó.

La farmacéutica desarrolló dos fármacos "diseñados para ayudar a pacientes que padecen dolor" bajo los nombres comerciales de Duragesic y Nucynta, y aseguró que han supuesto "menos del 1 % del total de prescripciones" de opiáceos en EE.UU. desde su lanzamiento.

La Fiscalía indicó que J&J deberá pagar a Nueva York buena parte de la compensación monetaria, unos 130 millones, tan pronto como en febrero de 2022 si el estado aprueba legislación para crear un fondo compensatorio por la epidemia.

El dinero del acuerdo con J&J irá destinado a financiar la prevención, el tratamiento y la educación contra los opiáceos mientras la Fiscalía lleva al tribunal al resto de acusadas en la demanda esta semana.

Según The Wall Street Journal (WSJ), las autoridades locales y estatales de EE.UU. que han demandado a esas empresas por su papel en la crisis de los opiáceos están negociando un acuerdo de más de 26.000 millones de dólares para cerrar el caso.

En las negociaciones participan las empresas McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, que juntas distribuyen la mayor parte de los medicamentos que se venden en el país, junto a J&J.