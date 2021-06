Jesús Janeiro, pletórico después de sus grabaciones en televisión

26-06-2021 MARÍA JOSÉ CAMPANARIO Y JESULÍN DE UBRIQUE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Ha habido muchas épocas en los que los rumores de mala relación y de crisis sentimental no han cesado en el matrimonio de Jesús Janeiro y María José Campanario. Y aunque en muchas ocasiones se ha llegado a afirmar que ambos iban a separarse, todavía no hemos visto ese momento en el que rompen con todo y empiezan su camino por separado.



Lo que sí que estamos viendo estos últimos meses es a una María José Campanario entregada a su marido, de hecho ha dejado todo por venirse hasta Madrid para estar al lado del torero durante sus grabaciones en el programa de Antena Tres. Con una sonrisa en su rostro la mujer de Jesulín de Ubrique sale y entra de las instalaciones donde su marido se está dejando la piel para demostrarle todo su apoyo.



Este viernes veíamos a Jesús Janeiro salir pletórico de sus grabaciones y aseguraba que se llevaba muchos amigos del programa: "Un montón. Una gente estupenda, fenomenal y un programa que volvería a hacer con los ojos cerrados". Eso sí, si le preguntas de otros temas, el torero opta por guardar silencio, como nos ha hecho cuando le hemos mencionado la última publicación en Instagram de su hija, Julia Janeiro.



Tampoco nos ha querido decir nada sobre su madre, Carmen Bazán, quien se habría quedado sin casa por una mala gestión de su hijo, Humberto Janeiro... parece que el torero sigue con la discreción como bandera y no quiere hablar de nada que no sea su ámbito profesional.