Irán responde que su acuerdo interino con el OIEA "no es una obligación"

Teherán, 26 jun (EFE).- Irán aseguró este sábado que el acuerdo interino y bilateral con la agencia nuclear de la ONU sobre las inspecciones "no debe considerarse una obligación" para su país, que a lo único que está comprometido es a cumplir con las salvaguardias (controles).

Así respondió al director del OIEA, Rafael Grossi, quien ayer anunció que todavía no había recibido una respuesta de Irán sobre la eventual extensión del citado acuerdo interino, que venció el 24 de junio, y que "sería esencial" conocer su postura al respecto.

"Indudablemente, cualquier decisión que adopte Irán a este respecto se basará únicamente en sus consideraciones políticas, y el organismo (OIEA) no puede ni debe considerarla como algo a lo que tiene derecho", subrayó en Twitter el representante iraní ante la agencia nuclear de la ONU, Kazem Gharibabadi.

Irán y el OIEA firmaron a finales de febrero un acuerdo técnico por 90 días, extendido en mayo por un mes, para garantizar una verificación atómica a través de cámaras de vigilancia.

Esas grabaciones deben ser entregadas a los inspectores en caso de que se llegue a un entendimiento entre Teherán y Washington para restablecer el acuerdo nuclear de 2015, conocido como JCPOA, por sus siglas en inglés. En caso contrario, serán eliminadas.

El embajador persa indicó que "la continuación o suspensión de las grabaciones no tiene nada que ver con las obligaciones de salvaguardias de Irán".

En el marco del Tratado de No Proliferación (TNP) Irán ha firmado un "acuerdo de salvaguardias" (controles) con el OIEA, que le obliga mantener a la agencia siempre informada sobre sus actividades nucleares y, según Gharibabadi, esto es a lo que su país "se ha comprometido, ni más ni menos".

"El registro de datos fue una decisión política de Irán para facilitar las conversaciones políticas y ayudar a su éxito, y no debe considerarse una obligación en relación con la agencia", agregó.

Por ahora, las seis grandes potencias (Rusia, China, Francia, Alemania y Reino Unido, además Estados Unidos, de forma indirecta) no han logrado un acuerdo con Irán para salvar el pacto atómico que limita el programa nuclear de ese país.

Las delegaciones han celebrado desde abril seis rondas de negociación en Viena, sin haber logrado el necesario entendimiento, aunque había esperanzas de que en la próxima tanda de conversaciones se llegara a una conclusión final.

Ayer, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drien, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, coincidieron en que Irán debe tomar las "últimas decisiones" para concluir las negociaciones y volver al JCPOA.

Sin embargo, el portavoz iraní de Exteriores, Said Jatibzadeh, respondió que "es EE. UU. quien debe tomar su decisión y regresar al JCPOA eliminando las sanciones ilegales y cumpliendo con todos sus compromisos". EFE

