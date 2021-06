Informe de inteligencia de EEUU dice que no hay pruebas de existencia de extraterrestres

CentralInforme de inteligencia de EEUU dice que no hay pruebas de la existencia de extraterrestres Por Paul HANDLEYWashington, 25 Jun 2021 (AFP) - Los servicios de inteligencia de Estados Unidos afirmaron el viernes en un informe que no hay pruebas de la existencia de extraterrestres pero reconocieron que decenas de fenómenos observados por pilotos militares no podían ser explicados.Probablemente no haya "ninguna explicación única" para estos fenómenos, según el informe, publicado por la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional. "Actualmente no disponemos de información suficiente en nuestras bases de datos para atribuir estos incidentes a causas específicas", añade el informe.En ese informe, que enumera incidentes ocurridos entre 2004 y 2021, los servicios de inteligencia estadounidenses reconocen que no tienen explicación para más de 140 fenómenos. Pero toda la información recopilada sigue siendo "poco concluyente", dicen. De los 144 incidentes investigados, sólo se pudo explicar uno: en ese caso, el objeto era un gran globo que se desinfló.Dieciocho de ellos mostraron movimientos o características de vuelo inusuales que sorprendieron a quienes los observaron. - Amenazas u ovnis - Algunos podrían explicarse por la presencia de drones o aves que confunden los sistemas de radar del ejército estadounidense. Otros podrían ser el resultado de pruebas de equipos o tecnología militar por parte de otras potencias, como China o Rusia. Las agencias de inteligencia estadounidenses temen, por ejemplo, que China o Rusia puedan estar probando tecnologías hipersónicas, que se mueven a 10 o incluso 20 veces la velocidad del sonido y son altamente maniobrables, según funcionarios citados por los medios de comunicación. La curiosidad por estos fenómenos se avivó con la publicación, el año pasado, de vídeos tomados por pilotos de la Marina de Estados Unidos que mostraban encuentros en pleno vuelo con lo que parecían ser objetos voladores no identificados (ovnis). Uno de estos vídeos data de noviembre de 2004 y los otros dos de enero de 2015.Tras décadas de secretismo, el Congreso ordenó el año pasado al poder ejecutivo que informara al público en general sobre las actividades de la unidad del Pentágono encargada de estudiar el fenómeno. El informe de inteligencia no menciona de forma explícita la posibilidad de que esos fenómenos estén relacionados con vida extraterrestre, pero tampoco lo excluyen. El ejército estadounidense está tratando de determinar si los fenómenos podrían estar relacionados con amenazas contra Estados Unidos. "Estos fenómenos aéreos no identificados plantean dudas sobre la seguridad de los vuelos y la seguridad nacional de Estados Unidos", dice el informe. Mark Warner, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que el número de estos incidentes ha tenido una tendencia al alza desde 2018. "Este informe, que no ofrece una conclusión clara, es sólo el comienzo de los esfuerzos por explicar las causas de los riesgos para la aviación en muchas zonas del país y del mundo", dijo en un comunicado. "Estados Unidos debe ser capaz de comprender y reducir las amenazas que pesan sobre nuestros pilotos, ya sea que provengan de drones, globos meteorológicos o de las capacidades de inteligencia de nuestros adversarios", añadió.pmh/hr/cjc/gma/lda -------------------------------------------------------------