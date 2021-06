Gioconda Belli compara a Ortega con un "reyezuelo" tras arresto de opositor

En la imagen la poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 26 jun (EFE).- La poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli comparó este sábado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con un "reyezuelo", de quien dijo que teme enfrentar en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre próximo a los hijos de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro.

En un mensaje en Twitter, la autora de la novela "El país de las mujeres", ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, señaló que la captura y acusación la noche de este viernes del exdiputado y exministro Pedro Joaquín Chamorro Barrios, "por la sola posibilidad de que fuera candidato de su partido", el opositor Ciudadanos por la Libertad, "demuestra que no habrá quien ponga ese partido que no echen preso".

"Es una bofetada del reyezuelo a Nicaragua y a la comunidad internacional. El único "soberano" es él (Ortega)", agregó.

La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, entre otros dirigentes, incluido Chamorro Barrios, que no es precandidato, a quienes acusa de "traición a la patria".

BELLI DICE QUE ORTEGA TEME A LOS CHAMORRO

A juicio de Belli, una disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la "dictadura" de Ortega le teme en especial a las candidaturas de la familia del héroe nicaragüense asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la expresidenta Barrios de Chamorro.

"La familia de Pedro Joaquín Chamorro (Cardenal) le hace honor a su papá. Hijos de tigre salieron todos rayados. La dictadura les teme. Igual que Somoza le temía al padre", sostuvo Belli, galardonada con el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral 2008 por su obra "El infinito en la palma de la mano".

Dos hijos del héroe nacional y de la exmandataria (1990-1997), próxima a cumplir 92 años, han sido detenidos en los últimos 25 días bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua y por supuesto lavado de dinero, y un tercero ha tenido que huir del país para resguardar su libertad.

Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio pasado, es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.

Mientras el periodista Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas al Gobierno sandinista y galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset, anunció esta semana que se tuvo que exiliar por segunda vez en los últimos tres años, junto con su esposa, "para resguardar" su "libertad".

En las elecciones de 1990, Barrios de Chamorro venció contra pronóstico a Ortega, que venía de coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

Las detenciones y allanamientos de los domicilios de opositores se dan a menos de cuatro meses y medio para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.