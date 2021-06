Fútbol/Euro.- Previa del Países Bajos - República Checa

Países Bajos, a mejorar las expectativas ante la amenaza de Schick



Los de Frank de Boer, con pleno en la fase de grupos, buscan los cuartos ante una ilusionada República Checa



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La selección de Países Bajos, que solo conoce la victoria en la presente Eurocopa, busca este domingo en el Puskas Arena de Budapest (18.00 horas/Cuatro) un billete para los cuartos de final a costa de una República Checa que se encomienda en estos octavos a su delantero Patrik Schick, autor de todos sus goles en el torneo, para tratar de dar la sorpresa.



Junto a Italia y Bélgica, los de Frank de Boer han sido los únicos que han conseguido superar la primera fase con pleno, un 6 de 6 que ha elevado de manera considerable sus bajas expectativas antes del comienzo de la cita, que despertaron las críticas en gran parte de la afición de la 'Oranje'.



Acusado de ultradefensivo y de traicionar las esencias de juego de toque de la 'Naranja Mecánica', el seleccionador neerlandés ha guiado, sin embargo, a su equipo a octavos y, además, como el conjunto más goleador de lo que va de torneo, con ocho tantos anotados en los tres primeros compromisos.



Todo ello, yendo de menos a más. En su estreno, los holandeses desperdiciaron un 2-0 y permitieron el empate de Ucrania, aunque un tanto de Denzel Dumfries en el minuto 85 les sacó del atolladero (3-2), y tanto ante Austria (2-0) como en el cierre ante Macedonia del Norte (0-3), con la primera plaza del Grupo C atada, consiguieron mantener la puerta a cero.



Sin bajas más allá de las conocidas de Luuk de Jong y Donny van de Beek, Países Bajos llega preparada para tratar de reeditar el camino que les llevó hacia su único título continental, en 1988. Además, los cruces del cuadro de eliminatorias le permiten evitar hasta la final a rivales como Italia, España, Francia, Bélgica o Portugal.



Marten de Roon, que se quedó fuera ante los macedonios, volverá a un once inicial al que previsiblemente también regresará Wout Weghorst, encargado de acompañar a Memphis Depay en labores ofensivas. El nuevo delantero culé es el segundo máximo goleador del equipo (2) en la fase final solo por detrás de Georginio Wijnaldum (3), indiscutible en el esquema de De Boer.



Enfrente, la República Checa, finalista del torneo continental en 1996 y campeona como Checoslovaquia en 1976, confía en Patrik Schick para dar la campanada. El delantero del Bayer Leverkusen, autor de los tres tantos del equipo, se ha convertido en la gran referencia del combinado centroeuropeo, y formará arriba a pesar de una pequeña lesión facial que sufrió en el duelo contra Croacia en Hampden Park.



Los de Jaroslav Silhavy consiguieron colarse en las eliminatorias tras finalizar terceros del Grupo D, todo en parte gracias a la victoria inaugural ante Escocia (0-2), que les permitió seguir adelante a pesar del empate ante los balcánicos (1-1) y la derrota ante Inglaterra (0-1).



"Si queremos pensar en clasificarnos, tenemos que dar el 100-150%, y si se pueden repetir algunas actuaciones individuales como en el partido contra Escocia, cuando Tomas Vaclík y Patrik Schick tuvieron una actuación brillante, tendremos una buena oportunidad", indicó Silhavy.



El lateral izquierdo Jan Boril, sancionado tras ver dos tarjetas amarillas durante la fase de grupos, será la única ausencia en el combinado checo, en el que Ales Mateju ocupará su lugar en el once. El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará a Gales o Dinamarca en los cuartos de final del 3 de julio en Bakú.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES:



PAÍSES BAJOS: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, De Jong, Van Aanholt, Wijnaldum; Weghorst y Depay.



REPÚBLICA CHECA: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; y Schick.



--ÁRBITRO: Sergey Karasev (RUS).



--ESTADIO: Puskas Arena de Budapest.



--HORA: 18.00/Cuatro.