Fútbol/Euro.- Crónica del Italia - Austria, 2-1

Italia se mete en cuartos con la clásica versión



Los de Mancini vencen a Austria en la prórroga en un partido muy disputado



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La selección italiana certificó este sábado su presencia en los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras vencer a Austria (2-1) gracias a los goles de Federico Chiesa y Matteo Pessina, que decidieron la eliminatoria en la prórroga, en un choque disputado en Wembley que estuvo muy lejos de la versión ofrecida por la 'Azzurra' hasta el momento.



El equipo de Roberto Mancini era una de las selecciones a destacar tras la primera fase, con pleno de triunfos, siete goles a favor y ninguno en contra. Además, ya suma 30 partidos sin perder, casi tres años en total para una Italia que está llamada a conseguir las cotas más altas en esta Eurocopa.



Así lo ha demostrado en este arranque, sin embargo, la tetracampeona del mundo pareció un equipo completamente distinto en Wembley al que se mostró en el Olímpico en las semanas pasadas. Apenas el once inicial presentó un cambio. Un movimiento de entrenador pues Mancini decidió dejar a Locatelli en el banco y dio entrada a Verratti.



Italia no jugó bien, de hecho, sufrió en algunas fases ante los austríacos, que avisaron primero con un taconazo al aire de Sabitzer. Spinazzola replicó con fuerza en un zapatazo con el exterior de su bota y Arnautovic no tuvo miedo a buscar el gol de volea desde fuera del área. El partido fue un intercambio de golpes trepidante.



Este no era el guión que hubiera imaginado el cuadro 'azzurro', que despertó con un lanzamiento de Immobile a la cruceta a pocos minutos para el descanso. Berardi también perdonó, ya en la segunda mitad, con un remate acrobático y Austria vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego tras una jugada de Arnautovic.



Tanta fue la igualdad que el choque tuvo que decidirse en la prórroga, con una jugada de Chiesa -en el espacio dejado por el madridista Alaba- y cinco minutos después del inicio del tiempo extra. El de la Juve, responsable del título copero de este año, apagó completamente a los jugadores de Franco Foda, que no pudieron levantar el vuelo e incluso encajaron el segundo en una jugada de Pessina.



Sasa Kalajdzic dio algo de emoción al partido con un gol casi imposible por la falta de espacio en un remate de cabeza. Sin embargo, nada cambió el triunfo de una Italia que respiró mucho después de lo que hubiera deseado.



La prórroga salvó a una selección que llegaba con el currículo inmaculado y seguirá de tal forma, pero con algunas dudas tras el mal partido ante un combinado como Austria, teóricamente muy inferior, que obligó a los italianos a recuperar su condición más clásica de validar cualquier camino con tal de llegar al triunfo. Su rival en cuartos saldrá del Bélgica-Portugal.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ITALIA, 2 - AUSTRIA, 1 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (Pessina, min.67), Jorginho, Verratti (Locatelli, min.68); Berardi (Chiesa, min.84), Immobile (Belotti, min.84) e Insigne (Cristante, min.108).



AUSTRIA: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; X.Schlager (Gregoritsch, min.106), Laimer, Grillitsch (Schaub, min.106); Baumgartner (Schöpf, min.90), Sabitzer y Arnautovic (Kalajdzic, min.97).



--GOLES:



1 - 0, min.95, Chiesa.



2 - 0, min.105+1, Pessina.



2 - 1, min.114, Kalajdzic.



--ÁRBITRO: Antohny Taylor (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Arnautovic (min.2), Hinteregger (min.113) y Dragovic (min.121) en Austria; y a Di Lorenzo (min.50) y Barella (min.51) en Italia.



--ESTADIO: Wembley.