Fútbol/Euro.- Crónica del Gales - Dinamarca, 0-4

Dinamarca se lo cree y destroza a Gales



Los daneses se meten en cuartos de final con tantos de Dolberg (2), Maehle y Braihtwaite



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La selección de Dinamarca jugará los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras imponerse a Gales (0-4) gracias a los goles de Kasper Dolberg, que firmó un doblete letal, además de Maehle y Braithwaite, en un partido disputado este sábado y que inauguró la ronda de octavos en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam.



Dinamarca renació tras la primera jornada, en la que cayó ante Finlandia y también perdió a su gran capitán Christian Eriksen después del susto del Parken Stadium. El jugador del Inter se recuperó y su equipo también lo hizo a lo largo de un torneo donde ha mostrado todas sus credenciales.



Este sábado comenzó creando menos peligro que su oponente, pero no perdió la compostura ante una Gales anárquica y cuyos recursos pasaban por las botas de Gareth Bale. El madridista -cedido este curso en el Tottenham- fue el primero en avisar con un disparo desviado y su compañero Moore también probó suerte minutos después.



Dinamarca apenas había pisado el campo contrario y tampoco había probado al portero galés cuando -al borde de la media hora- llegó el 0-1 en el primer lanzamiento de los 'vikingos'. Un latigazo a la altura del tobillo que se acabó colando por el palo izquierdo del portero, un auténtico golazo.



Los pupilos de Kasper Hjulmand aguantaron con entereza y fueron haciendo daño a su rival no sólo con el marcador, sino también con su forma de entender el partido. Los daneses no perdieron la paciencia y encontraron su momento a los tres minutos de comenzar la segunda mitad. Nuevamente Dolberg fue el gran líder. En esta ocasión tras una jugada de Braithwaite.



El ariete del Barça arrancó por la banda derecha y su pase de la muerte acabó interceptado por un defensa galés. Sin embargo, el cuero cayó en botas de un Dolberg que no perdonó. El delantero del Niza, de 23 años, rubricó su gran tarde como internacional y echó el candado al partido pese a que todavía quedaran muchísimos minutos por delante.



Dinamarca, con muchas más ocasiones, sobre todo protagonizadas por Braithwaite, acabó logrando el tercero en el último minuto tras una buena jugada de Maehle, que culminó con un zurdazo su acción. Para colmo de los galeses, que tenían toda la carne en el asador, Williams fue expulsado cuando el choque llegaba a su fin.



Ya en el descuento, y con todos sus compañeros buscando al ariete ex del Leganés, llegó el 0-4 con mucho suspense. Braithwaite se estrenó en la Eurocopa y estableció la guinda del pastel para los daneses. Dinamarca, que se enfrentará a Países Bajos o República Checa, volverá a unos cuartos de la 'Euro' 17 años después (Portugal 2004) y deja en el camino a una Gales que siempre había llegado a cuartos -como mínimo- en sus dos anteriores fases finales (1954 y 2016). FICHA TÉCNICA:



--RESULTADO: GALES, 0 - DINAMARCA, 4 (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES:



GALES: Ward; Roberts (Williams, min.40), Mepham, Rodon, Davies; Morrell (Wilson, min.59), Allen; Bale, Ramsey, James (Brooks, min.78); Moore (Roberts, min.78).



DINAMARCA: Schmeichel; Maehle, Vestergaard, Kjaer (Andersen, min.77), Christensen, Stryger (Boilesen, min.77); Hojbjerg, Delaney (Jensen, min.60); Dolberg (Cornelius, min.69), Damsgaard (Norgaard, min.60), Braithwaite.



--GOLES:



0 - 1, min.27, Dolberg.



0 - 2, min.48, Dolberg.



0 - 3, min.89, Maehle.



0 - 4, min.91, Braithwaite.



--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Rodon (min.26) y Moore (min.40) en Gales; y expulsó con roja directa a Wilson (min.90), también en la selección galesa.



--ESTADIO: Johan Cruijff Arena.