Etiopía.- EEUU lamenta que el proceso electoral de Etiopía no haya sido "libre ni justo para todos los etíopes"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha lamentado este viernes que el proceso de las recientes elecciones parlamentarias en Etiopía "no ha sido libre ni justo para todos los etíopes" y se ha desarrollado en "un contexto de grave inestabilidad".



"La democracia florece cuando las instituciones de gobierno son inclusivas, transparentes, responsables y responden a su pueblo. Teniendo en cuenta este hecho inmutable, Estados Unidos elogia a los etíopes que ejercieron su derecho al voto el 21 de junio", ha señalado Blinken en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.



No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense ha aseverado que estas elecciones no han sido "en sí mismas" un "indicador suficiente de democracia o de una auténtica reforma política".



"Las elecciones del 21 de junio en Etiopía se celebraron en un contexto de grave inestabilidad, que incluye el aumento de los conflictos interétnicos e intercomunitarios, y un proceso electoral que no fue libre ni justo para todos los etíopes", ha apostillado.



Asimismo, ha apuntado al boicot de las elecciones por parte de los partidos de la oposición, la detención de los líderes políticos más destacados y la violencia actual en múltiples partes del país, cuestiones que, a su juicio, "ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha un esfuerzo inclusivo para construir un consenso nacional sobre la gobernanza de Etiopía que preserve la soberanía y la unidad del Estado y fortalezca el orden constitucional".



Blinken ha indicado que en este periodo posterior a las elecciones es "fundamental" que los etíopes se "unan para hacer frente a las crecientes divisiones".



"Instamos a los políticos y a los líderes comunitarios a rechazar la violencia y a abstenerse de incitar a otros a la violencia", ha añadido, para asegurar que Estados Unidos está "dispuesto" a ayudar a los etíopes "a avanzar en el diálogo postelectoral, la resolución de conflictos y la reconciliación nacional".



En este contexto, se ha referido al "conflicto en curso, la violencia y la probable declaración de hambruna" en la región de Tigray, lo que "exige una acción urgente".



Esta, ha añadido, tiene que incluir "un alto el fuego, la retirada de las fuerzas eritreas del territorio etíope, la investigación transparente de las atrocidades y el acceso humanitario sin obstáculos a las poblaciones necesitadas".



"Esperamos seguir colaborando con el pueblo etíope y apoyando los esfuerzos para promover una participación política inclusiva que haga avanzar al país por el camino de la democracia y la unidad nacional", ha sentenciado el secretario de Estado.



Las parlamentarias en Etiopía se celebraron el 21 de junio tras dos aplazamientos desde agosto de 2020 --el primero a causa de la pandemia y el segundo por problemas logísticos--, y son las primeras desde que el primer ministro, Abiy Ahmed, accediera al cargo en abril de 2018.



Los comicios, de los que aún no se han anunciado resultados, son vistos como un plebiscito en torno a la figura del primer ministro y el margen de maniobra con el que cuente dependerá del margen de diferencia con el que se imponga su formación, el Partido de la Prosperidad.



La votación ha estado marcada por el conflicto en la región de Tigray y el aumento de la inseguridad y los enfrentamientos intercomunitarios en el país africano, si bien la jornada se llevó a cabo de forma "pacífica" y "creíble", según organizaciones internacionales.



El primer ministro anunció en noviembre de 2020 el inicio de una ofensiva militar contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), en respuesta a un ataque del grupo contra la principal base del Ejército en Mekelle tras un drástico repunte de las tensiones entre la formación y el Gobierno central.