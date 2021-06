El primer crucero con pasajeros desde EE.UU. marca "nuevo amanecer" del sector

Fotografía del 19 de marzo de 2021 donde aparece un crucero atracado en la Bahía de Miami, Florida. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 26 jun (EFE).- El Celebrity Edge se convirtió este sábado en el primer crucero en navegar con pasajeros desde un puerto de Estados Unidos después de 15 meses de prohibición por la pandemia y marcó así el inicio de "un nuevo amanecer" para el sector, según la empresa propietaria.

El Puerto Everglades, situado en las inmediaciones de Fort Lauderdale (Florida), despidió al crucero de la empresa Celebrity Cruises, parte del Grupo Riyal Caribbean.

"#La esperanza flota. Hoy marca el renacimiento de nuestra empresa y nuestra industria, ya que nuestro hermoso Celebrity Edge zarpa hacia una nueva experiencia de lujo que, una vez más, alimentará el amor de la gente por los viajes", escribió en Twitter Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y directora ejecutiva de la empresa.

Al mando del crucero, que lleva casi 1.100 pasajeros, el 36 % de su capacidad, de los cuales la gran mayoría vacunados como lo está al 100 por cien de la tripulación, está Kate McCue, la primera y todavía única mujer estadounidense en capitanear un crucero importante.

El barco zarpó hacia México y las Bahamas para un viaje de siete noches, según informó la compañía, que exactamente hace un mes recibió luz verde de los Cetros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para la salida de hoy.

Según las pautas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los cruceros pueden evitar viajes de prueba si el 98 % de la tripulación y el 95 % de los viajeros están vacunados contra la covid-19.

"Esta es una navegación trascendental que hemos estado preparando durante mucho tiempo", dijo Richard Fain, presidente de Royal Caribbean Group, quien subrayó que "viajar es un poderoso catalizador para un cambio positivo en nuestro mundo".

"No hay nada más enriquecedor en la vida que exponerse a nuevas culturas, lugares de interés y experiencias, y nada más lujoso que hacerlo a bordo de un crucero Celebrity", agregó.

Brian Abel, vicepresidente sénior de operaciones hoteleras de Celebrity Cruises, subrayó: "Hemos anhelado este día, no solo porque representa un regreso al servicio y haciendo lo que más nos gusta hacer, sino porque sabemos que para muchos el regreso de los cruceros es un símbolo del regreso del mundo a la normalidad".

Nombrado "uno de los mejores lugares del mundo" por la revista Time, Celebrity Edge realizó su viaje inaugural en 2018 y es considerado uno de los cruceros más innovadores del mundo.

El diseño está pensado para que los pasajeros se sientan más conectados con el mar y con los puertos que visitan.

Cuenta, entre otras cosas, con lujosas villas de dos pisos con piscinas privadas.

"La semana después de que toda nuestra industria estuviera en tierra, en marzo pasado, comencé una tradición de #HopeFloats de tocar la bocina del barco todas las noches para que el mundo supiera que no solo estábamos a salvo, sino que estábamos pensando en los de casa y esperando lo mismo. para ellos", dijo la capitana McCue.

Con el Celebrity Edge hecho ya a la mar, ocho de los 14 barcos de la flota de Celebrity Cruises tienen planes de regresar a navegar en 2021 y están listos para llevar a sus pasajeros a destinos en el Caribe, Europa, Alaska y las Galápagos.

Celebrity Cruises ha establecido nuevas medidas de salud y seguridad de acuerdo con la orientación de las autoridades de salud pública, agencias gubernamentales y su propio equipo de salud y seguridad y expertos para brindar a los pasajeros la tranquilidad necesaria para disfrutar plenamente de su viaje.

A comienzos de junio el juez Stephen Merryday, del Tribunal federal de Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa (en la costa oeste de Florida), aprobó una petición planteada por las autoridades del estado en una demanda contra los gubernamentales CDC que todavía continua abierta.

DeSantis pidió a la justicia que actuase en contra de la "orden de navegación condicionada" emitida por los CDC en octubre, que contiene una serie de medidas para que las compañías navieras puedan reanudar sus operaciones con cruceros desde puertos estadounidenses.

El juez decidió que a partir del 18 de julio las pautas de los CDC para los cruceros con salida desde Florida no tendrán carácter de norma sino de recomendación.

La decisión de Merryday supone una victoria para el gobernador de Florida, Ron Desantis, quien dijo que "los CDC se han equivocado todo el tiempo y lo sabían".

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, entre marzo y septiembre de 2020 esas empresas presentaron pérdidas globales de 77.000 millones de dólares, 23.000 millones en salarios y 518.000 puestos de trabajo.