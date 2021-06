El presidente Arce dice que "victoria" de Castillo en Perú es "luz de esperanza"

En la imagen, el presidente de Bolivia, Luis Arce. EFE/Carlos Ramírez/Archivo

La Paz, 26 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, manifestó este sábado que la "victoria" presidencial en Perú del izquierdista Pedro Castillo "es una luz de esperanza" para los "pueblos de América Latina" y que con "unidad se podrá defender la democracia y el voto popular" en ambas naciones.

Arce escribió en su cuenta de Twitter que contactó con Castillo para expresarle todo su "apoyo".

"Su victoria es una luz de esperanza, no solo para el pueblo peruano, sino para todos los pueblos de América Latina y el Caribe que luchamos por la justicia social", escribió el mandatario boliviano.

Arce agregó que con la "unidad, solidaridad y complementariedad de nuestros pueblos" se podrá salir adelante y así "defender nuestras democracias, el voto popular y la decisión soberana de nuestras naciones".

El mensaje está acompañado de fotografías del mandatario boliviano y Castillo en una videollamada en la que también aparecen conectados los expresidentes Evo Morales de Bolivia, Dilma Rousseff de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, entre otros.

El izquierdista y líder sindical Pedro Castillo ganó las elecciones de Perú con el 50,12 % de los votos válidos, mientras que la derechista Keiko Fujimori no reconoce la victoria de su rival e insiste sin pruebas contundentes sobre un supuesto "fraude".

Fujimori solicitó anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde Castillo obtuvo un apoyo abrumador bajo la tesis de que serían "fraudulentos".

Casi tres semanas después de la votación las autoridades electorales no han podido proclamar todavía como presidente electo a Castillo debido a los numerosos recursos interpuestos por Fujimori.

Ninguno de los más de 800 recursos que presentó para anular votos ha sido aceptado en primera instancia por los jurados electorales, que los rechazaron por falta de pruebas.

Esta jornada la Justicia de Perú rechazó una demanda para repetir los comicios presidenciales realizados el pasado 6 de junio.

Arce ya había felicitado a Castillo antes de que finalizara el conteo oficial de la votación, al igual que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo cual derivó en un pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano a la comunidad internacional de abstenerse a hacer comentarios hasta que no proclamen oficialmente a un ganador.