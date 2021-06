El espionaje de EE.UU. reconoce no tener explicación para 144 objetos voladores

En la imagen, la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Avril Haines. EFE/Graeme Jennings/Pool/Archivo

Washington, 25 jun (EFE).- El espionaje de EE.UU. reconoció este viernes que no puede explicar qué son exactamente 144 objetos voladores vistos en su mayoría por pilotos militares, pero consideró que no existen pruebas que los relacionen con formas de vida extraterrestre.

Esas son las conclusiones de un esperado informe que la oficina de la Directora Nacional de Inteligencia (DNI, en inglés) envió este viernes al Congreso.

El documento reconoce que no hay una "explicación única" para esos incidentes y ofrece varias posibles hipótesis, incluyendo aves, fenómenos atmosféricos y programas militares secretos de Washington y sus adversarios, aunque también dejó la puerta abierta a "otras" posibilidades.

"Probablemente hay varios tipos de objetos no identificados que requieren diferentes explicaciones basadas en sus variadas apariencias", dice el informe.

El reporte examina objetos voladores no identificados que fueron avistados entre 2004 y 2021 en su mayoría por pilotos de la Marina.

De los 144 objetos voladores reportados, solo se pudo identificar uno: "un gran globo que se desinflaba", según el reporte.

Mientras tanto, 18 objetos mostraron movimientos o características de vuelo inusuales que desconcertaron a los servicios de inteligencia de EE.UU.

Otros de esos incidentes podrían ser el resultado de pruebas con tecnología experimental de otras potencias, como China o Rusia.

La curiosidad por estos fenómenos incrementó con la publicación el pasado año de videos de pilotos de la Marina que mostraban encuentros en pleno vuelo con esos objetos no identificados.

Además, recientemente, el expresidente Barack Obama reconoció que aún queda mucho por saber de esos objetos en unas sonadas declaraciones a un programa de televisión de la CBS.

"Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio aquí", dijo Obama, "es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son".

Las autoridades estadounidenses han mantenido en secreto estos incidentes durante décadas, lo que ha alimentado una gran cantidad de teorías; pero el año pasado el Congreso ordenó al poder Ejecutivo que informara al público sobre esos misteriosos incidentes.