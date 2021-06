El equipo Ineos pierde mucho en las caídas de la primera etapa del Tour

El equipo Ineos salió sensiblemente debilitado de la primera etapa del Tour de Francia, ya que el australiano Richie Porte y sobre todo el británico Tao Geoghegan Hart terminaron con retrasos este sábado tras la caída del final de Landerneau (oeste).

Porte, 65º en la meta, perdió más de dos minutos con respecto a los favoritos del Tour. Geoghegan Hart, 123º de la etapa, cedió más de cinco minutos en su primera jornada en la 'Grande Boucle'.

Solo los dos líderes de la formación número uno del pelotón, el galés Geraint Thomas (10º) y el ecuatoriano Richard Carapaz (22º), estuvieron a la altura de sus rivales directos.

"En la gran caída al final, no tenía idea de quién estaba afectado. Al final, Richie estaba en ella, lo que no es bueno. Me concentré solo en seguir en pie en mi bicicleta", reaccionó Thomas, el vencedor del Tour de 2018.

"Estaba demasiado detrás en la última ascensión", añadió el galés. "Pensé que iba a remontar después cuando todo se calmara, pero nunca se calmó", explicó.

"Personalmente, no fue demasiado malo. Nunca me siento al 100% el primer día. Estoy feliz de haber salido indemne pero lo siento por Richie y Tao", concluyó Thomas.

La formación de Dave Brailsford, que ganó siete de las nueve últimas ediciones del Tour, abordó el Tour de 2021 con cuatro líderes potenciales.

El Ineos ha hecho de su bloque colectivo su principal fuerza frente a los dos primeros de la edición 2020, los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic.

