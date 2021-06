EEUU.- Un informe de 2018 revelaba daños estructurales en el edificio derrumbado en Miami

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un informe de 2018 revelaba daños estructurales en el complejo residencial Champlain Towers South de la localidad de Surfside (Florida), cuyo derrumbe el jueves por la noche ha dejado al menos cuatro muertos y casi 160 desaparecidos.



El documento nuestra daños en el suelo de cemento de la piscina así como indicios de agrietamiento en el aparcamiento del lugar.



"Se observa agrietamiento y desconchado a varios niveles en columnas, vigas y muros de hormigón, así como varios desprendimientos considerables tanto en la parte superior de la rampa de acceso de entrada como en la parte inferior del suelo de la piscina", de acuerdo con el documento.



"Aunque parte de estos daños son menores, hay que reparar pronto la mayor parte del deterioro en el cemento", añade el documento, recogido por el 'New York Times' y CNN.



La grieta en el cemento de la piscina estaba provocando "daños estructurales importantes" y los trabajos para su reparación no habían surtido efecto.



El informe, de Morabito Consultants, no ofrece sin embargo ninguna indicación de que la estructura fuera a colapsar a corto plazo, mientras los abogados de la asociación de condominios del edificio han asegurado que la estructura había sido sometida a una serie de inspecciones durante los últimos meses.



Con todo, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha reconocido los resultados del informe y ha asegurado que llegará hasta sus últimas consecuencias. "Vamos a llegar al fondo de lo que ha sucedido con este edificio en particular", ha declarado. Mientras tanto, la prioridad es la de rescatar a los supervivientes.



"Los servicios de rescate nos están diciendo que están avanzando porque creen que aún pueden encontrar gente viva entre los escombros. Así que estamos en la fase de búsqueda y ese es nuestro único objetivo", ha manifestado la alcaldesa.