EEUU.- Kamala Harris visita la frontera con México e insiste en abordar las causas "fundamentales" de la migración

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha visitado este viernes por primera vez la frontera con México en El Paso, en el estado de Texas, y ha insistido en abordar las "causas fundamentales" de la migración.



Durante su recorrido por El Paso, Harris ha visitado instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y, tras mantener un breve encuentro con tres menores de edad del centro, ha pedido que cuando se trate sobre la migración "no se pierda de vista" el hecho de que se habla de "seres humanos", ha informado la Casa Blanca en un comunicado.



"La gente no quiere salir de casa si no es necesario", ha remarcado Harris, quien ha llevado a cabo esta visita junto con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el presidente de la Judicatura del Senado, Dick Durbin; y la representante demócrata del estado de Texas, Verónica Escobar.



POLÉMICA POR SU TARDANZA EN VISITAR LA FRONTERA



A su llegada a Texas, la vicepresidenta ha asegurado este viernes que su intención "siempre había sido visitar la frontera", y ha recordado que dijo en marzo que "iba a venir a la frontera", por lo que no se trata de "un plan nuevo".



Harris, quien ha recibido el encargo del presidente, Joe Biden, de abordar la crisis migratoria que afronta el país, ha explicado que ha viajado hasta El Paso a petición de la congresista Escobar.



"La mayoría de personas no quieren abandonar sus hogares y cuando lo hacen a menudo es porque huyen de algún tipo de daño o porque simplemente no puede hacerse cargo de las necesidades básicas de sus familias si se quedan donde están", ha insistido Harris en el propio aeropuerto, según recoge 'El Paso Times'.



Esta visita se produce días antes de la que tiene prevista realizar el expresidente Donald Trump junto a una delegación de congresistas republicanos de la Cámara de Representantes.



Durante su visita a Centroamérica hace un par de semanas, Harris rechazó las críticas de que no estaba tratando con su mayor interés la crisis migratoria y enfatizó en abordar "las causas fundamentales" que hacen que miles de personas pongan rumbo a Estados Unidos pese al peligro que conlleva, llegando incluso a pedir en Guatemala a los migrantes que no viajaran al país.



Además, preguntada de forma expresa por este tema, Harris ha respondido este viernes que era importante que visitara Guatemala y México antes de acudir a la frontera para aprovechar esas reuniones que abordan las causas fundamentales de la migración.



"Estar en Guatemala, estar en México, y hablar con México como socio, fue abordar las causas (...) Se trata de mirar el efectos de lo que hemos visto pasar en Centroamérica, por eso me alegro de estar aquí. Este siempre fue el plan para venir aquí", ha dicho.



MEJORA DE LAS CONDICIONES EN LA FRONTERA



Tanto Harris como Mayorkas han puesto en valor que la Administración de Biden ha logrado un "progreso extraordinario" en las condiciones y en el manejo de la situación en la frontera desde el mes de marzo, especialmente, aunque la vicepresidenta ha reconocido que "aún queda mucho trabajo por hacer".



"Nuestra Administración está trabajando para construir un sistema de inmigración justo, funcional y humano", ha remarcado Harris, quien ha recalcado que está "muy convencida de ello".



Además, ha especificado que el nuevo Gobierno estadounidense "heredó una difícil situación" pero que en apenas cinco meses se ha "progresado", en referencia a la gestión en materia migratoria del expresidente Trump.