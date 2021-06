Ecuador se juega pasar a cuartos ante la todopoderosa Brasil, ya clasificada

Piero Hincapié de Ecuador reza el 23 de junio tras el empate contra Perú, al final de un partido por el grupo B de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra Jr

Goiania (Brasil), 26 jun (EFE).- La selección ecuatoriana se jugará este domingo su billete a cuartos de final de la Copa América ante el peor enemigo posible, la anfitriona Brasil, decidida a cerrar esta primera fase con pleno de victorias pese a estar ya clasificada como primera del grupo B.

La Tricolor llega a esta última jornada sin haber hecho los deberes después de desperdiciar en la anterior fecha un 2-0 a favor contra Perú, que consiguió empatar el encuentro en cinco minutos de la segunda mitad.

El combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro, cada vez más cuestionado, se ve ahora en la obligación de dar la campanada ante Brasil, que se ha mostrado intratable con sendos triunfos ante Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1).

Una trayectoria radicalmente diferente a la de Ecuador, que sigue sin sumar tres puntos en esta Copa América, pues perdió frente a Colombia (1-0) y empató con Venezuela (2-2) y Perú (2-2).

La Tri necesita ahora un triunfo que parece poco probable ante los dueños de casa para no depender de lo que haga Venezuela, colista con los mismos puntos (2), en su partido contra Perú.

En caso de empatar o perder en el estadio Olímpico de Goiania, Ecuador podría quedarse fuera de los cuartos de final, si la Vinotinto vence con holgura a Perú el domingo en el Mané Garrincha de Brasilia.

En caso de que Ecuador y Venezuela sumen apenas un punto en sus respectivos compromisos, pasarán los dirigidos por Alfaro por el saldo de goles.

La todopoderosa Brasil afronta este duelo con la primera plaza del grupo B garantizada, lo que le permitirá, a priori, un cruce de cuartos más favorable.

Pero el mediapunta Lucas Paquetá, que ha mostrado una buena sintonía con Neymar cada vez que ha salido al campo, ha advertido a la selección ecuatoriana que irán a por la victoria sin tapujos.

"Sabemos que será un partido muy difícil. Ellos necesitan vencer y nosotros queremos ganar. Tenemos que poner nuestro objetivo por encima del de ellos", dijo el jugador Olympique de Lyon francés, en vísperas del encuentro.

La racha del cuadro que dirige el técnico Tite es ya de diez victorias consecutivas, mejor marca personal del seleccionador al frente de la pentacampeona del mundo.

Hasta la fecha, la mejor secuencia de triunfos seguidos está en poder de la selección entrenada por Mario Zagallo, que encadenó catorce en 1997.

Esa marca podría igualarla Tite, si Brasil levanta el próximo 10 de julio la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Pero el vestuario de la Canarinha, máxima favorita al título, insiste en que no piensa en récords, ni trofeos, y que prefiere centrarse en el partido contra Ecuador.

Para ese partido se espera que Tite continúe con las rotaciones en el once inicial. El técnico ya ha dado oportunidades a 22 de los 24 jugadores de la convocatoria.

Tan solo faltan por debutar el centrocampista Douglas Luiz, que podría estar en la titular ante Ecuador, y el zaguero Felipe Monteiro, que ya no podrá hacerlo, pues este mismo sábado el jugador del Atlético de Madrid fue desconvocado por una lesión en la rodilla derecha.

En su lugar fue llamado el central Léo Ortiz, del Bragantino y quien se unirá por primera vez a una concentración con la absoluta.

Además, también se especula que ante la Tri podrían ser de la partida el lateral Emerson Royal, del Barcelona, y el extremo Vinicius Junior, del Real Madrid, dos de los jugadores que menos minutos han tenido hasta el momento en esta Copa América.

-Alineaciones probables:

.Brasil: Ederson; Emerson, Eder Militao, Marquinhos, Renán Lodi (o Alex Sandro); Fabinho, Douglas Luiz, Neymar; Gabriel Jesus (o Roberto Firmino), Vinicius Júnior y Gabigol.

Seleccionador: Tite

.Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; Christina Noboa, Moisés Caicedo, Alan Franco, Damián Díaz, Ayrton Preciado y Leonardo Campana.

Seleccionador: Gustavo Alfaro

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, auxiliado por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. En el VAR estará el también chileno Julio Bascuñán.

Estadio: Olímpico Pedro Ludovico, en la ciudad de Goiania.

Hora: 18.00 hora local (21.00 GMT).