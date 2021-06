Ecuador, Perú y Venezuela se juegan su futuro en la Copa América

Actualiza con declaraciones de DT de Ecuador y jugador Arboleda, actualiza posible alineación de Ecuador. ///Goiania, Brasil, 26 Jun 2021 (AFP) - En dimensiones paralelas, el cabizbajo Ecuador y el confiado Brasil cerrarán el domingo su andar en el Grupo B de la Copa América. El tricolor busca exorcizar sus demonios y cortar boleto a cuartos de final frente al rival que todos quieren evitar en la siguiente fase.Una derrota ante Colombia (1-0) y dos empates 2-2 ante Venezuela y Perú tienen a los tricolores entre las cuerdas, mientras que la 'Canarinha' se ha paseado con goleadas ante la Vinotinto (3-0) y frente a los incaicos (4-0) y una victoria con polémica arbitral de 2-1 ante los cafeteros.Diferencias en números y en rendimientos de dos equipos con obligaciones muy distintas. - Sobra perfección, falta encanto - El Brasil de 'Tite' sigue su paso arrollador por la Copa y la reedición del título que ganó también en Brasil hace dos años aparece como uno de los escenarios más posibles. Pero el equipo todavía está lejos de maravillar con su juego a una 'torcida' que lejos de los estadios observa con más frialdad que nunca esa Copa marcada por la pandemia.Neymar con dos tantos lidera junto al chileno Eduardo Vargas, el paraguayo Angel Romero y el ecuatoriano Ayrton Preciado una flaca lista de goleadores.Pero los toques de calidad de 'Ney' y la presencia de la columna vertebral de Tite con experimentados como Thiago Silva y Casemiro han sido más que suficientes para que la 'Canarinha' caminara sin obstáculos hacia los cuartos de final.En el medio, Tite aprovechó para usar a casi todos los jugadores disponibles y el domingo en Goiania volvería a salir con muchos cambios. La gran duda es si dará descanso a Neymar o lo sacará en el complemento."Ellos precisan ganar y nosotros tenemos que ganar, tenemos que colocar nuestro objetivo encima de ellos porque queremos terminar bien", dijo Paquetá, posible titular, el viernes. La 'Canarinha' no pierde en partidos oficiales desde su caída ante Bélgica (2-1) en el Mundial de Rusia-2018. - La confusión de Alfaro - Enfrente, Alfaro y su Ecuador tienen graves problemas. El equipo por momentos mantuvo la presión alta que encanta a su DT y complicó rivales, pero careció de concentración y regularidad para sellar sus partidos."A veces la juventud que nos lleva al ímpetu de querer hacer todo bien y todo rápido y no manejar los tiempos y las circunstancias adversas de este tipo de partido (...) nos lleva a este tipo de escenario", reflexionó el argentino, tras empatar ante Perú.Para mucho de sus críticos, los resultados quizás reflejen la falta de un equipo titular afianzado."Nos merecemos clasificar y a esta altura ya deberíamos estar clasificados", replicó el DT de los tricolores este sábado en la previa al duelo ante la 'Canarinha', donde siguió defendiendo el buen juego de su equipo.Para el defensa Robert Arboleda todo se reduce a la ecuación de que hasta ahora faltó "suerte".Pese a los resultados, Alfaro defiende su idea de empoderar a figuras jóvenes, como Leonardo Campana y Gonzalo Plata de cara a la continuidad en el premundial. Plata sigue con molestias por un esguince de tobillo que sufrió en el duelo ante Colombia y Alfaro informó que esperará nuevos estudios para decidir si puede estar entre los suplentes.Ecuador marcha cuarto con dos puntos, igualado con Venezuela pero con mejor diferencia de goles (-1). La Vinotinto va ante Perú que suma cuarto unidades, igual a una Colombia que por diferencia de gol ya está en cuartos.Probables alineaciones:Brasil: Alisson- Emerson, Marquinhos, Eder Militao, Renan Lodi - Douglas Luiz, Fabinho, Paquetá - Everton, Firmino, Neymar. DT: TiteEcuador: Hernán Galindez - José Hurtado, Robert Arboleda, Piero Hincapie, Mario Pineida - Jhegson Mendez, Alan Franco, Enner Valencia, Damian Diaz, Ayrton Preciado - Leonardo Campana. DT: Gustavo Alfarogfe/ol ------------------------------------------------------------- PresentaciónPerú y Venezuela se juegan su futuro en la Copa América-2021 Por Luján Scarpinelli =(Fotos+Infografía)= Brasilia, 26 Jun 2021 (AFP) - Un Perú oscilante se topará el domingo con una aguerrida Venezuela, en el partido de la última fecha del Grupo B de la Copa América-2021 en el que ambos buscan el pase a cuartos de final.El estadio Mané Garrincha de Brasilia será sede del encuentro a partir de las 18H00 locales (21H00 GMT), en simultáneo al de Brasil y Ecuador en Goiania.Las primeras plazas del grupo fueron para el local, que lidera imperturbable con nueve puntos; y Colombia, que tiene 4 puntos al igual que Perú pero mejor saldo de goles. Le siguen Ecuador (2) y Venezuela (2). Mientras que a los incas les alcanza un empate para meterse en la segunda fase, el equipo de José Peseiro se asegurará con un triunfo su lugar entre los mejores ocho del torneo. De lo contrario, dependerá del otro resultado de la jornada al igual que Perú, que aún en caso de derrota clasificará si Ecuador no vence a Brasil.Perú ha transitado con altibajos después de que Brasil lo venciera 4-0 en su estreno, en la mayor goleada de la Copa América hasta ahora. Superó a Colombia por 2-1 y sufrió contra Ecuador, al que pudo empatarle 2-2 de atrás.Esta remontada contra la tricolor le permitió sonreír el miércoles pese a su desempeño errático, reflejo de lo hecho en el certamen.Los de Ricardo Gareca llegan a pelear su plaza con un envión de optimismo que los ilusiona con una final como en la Copa América-2019. Tampoco entonces fue todo color de rosa. - Recuperados - La Vinotinto también está animada. No es para menos: después de tolerar más de una docena de bajas entre contagiados de covid-19 y lesiones, recupera a ocho jugadores. Entre ellos, pueden volver referentes como el delantero Josef Martínez, el mediocampista Rómulo Otero y el extremo Jefferson Savarino. Al igual que el atacante Yeferson Soteldo, activo después de una lesión. A Peseiro le resta ver cómo responden a la exigencia y redistribuir sus piezas manteniendo seguramente el planteo defensivo de cinco en el fondo y un punta.El descanso en la cuarta fecha le dio a Venezuela unos días adicionales para fortalecerse y mandar a once refuerzos a casa. Aunque los que quedaron en pie defendieron la Vinotinto con empeño.Salieron con el pecho inflado de su encuentro con Ecuador, empatado 2-2 con un cabezazo de Ronald Hernández en tiempo de descuento. Venían entonces de celebrar a otro héroe, su arquero Wuilker Fariñez, por mantener el 0-0 contra Colombia. Con valentía de sobra, Venezuela ofrecerá resistencia para buscar su clasificación.El 'Tigre' Gareca ponderó que la Vinotinto "es una selección de mucho cuidado, entrega todo, deja todo en el campo de juego", por lo que predijo un "rival duro".Gareca buscará ahora plantarse en cancha desde el arranque y aventajar. Entre los suyos, espera la evolución de un esguince del 'italiano' Gianluca Lapadula, un líder en el ataque que asistió y anotó ante Ecuador. Además, el técnico de los incas deberá acomodarse a la ausencia del defensa Christian Ramos por acumulación de amarillas.Seis años al frente de la Blanquirroja le dan a Gareca tranquilidad sobre los suyos, pero se mantiene cauto.Venezuela es junto a Ecuador una de las únicas selecciones que nunca alzaron una Copa América. Peseiro se deshace de orgullo ante el sacrificio de sus dirigidos y se atreve: "Podemos soñar porque estamos compitiendo".Posibles alineaciones:Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco - André Carrillo, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.Venezuela: Wuilker Faríñez - Alexander González o Roberto Rosales, Jose Manuel Velasquez, Adrián Martínez, Luis Mago, Jhoan Cumaná - Jefferson Savarino, José Martinez, Junior Moreno, Edson Castillo o Rómulo Otero - Josef Martínez o Fernando Aristeguieta. DT: José Peseiro.mls/ma